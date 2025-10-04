جوجل تدفع أمن البريد الإلكتروني إلى مستوى غير مسبوق عبر التشفير الكامل بين المنصات

أعلنت شركة Google في الرابع من أكتوبر 2025 عن خطوة ثورية في مجال أمن البريد الإلكتروني، حيث أطلقت خاصية التشفير الكامل "من الطرف إلى الطرف" لمشتركي Google Workspace، وذلك ليس فقط في المراسلات داخل Gmail، بل أيضاً عند إرسال واستقبال الرسائل مع مقدمي خدمات البريد الإلكتروني الآخرين مثل Outlook وYahoo.

يُعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في عالم حماية البيانات عبر الإنترنت، إذ لطالما كانت رسائل البريد الإلكتروني عرضة للتهديدات السيبرانية بسبب ضعف الروابط بين منصات البريد المختلفة.

كيف يعمل النظام الجديد؟

يوفر النظام الجديد لجوجل واجهة استخدام مبسطة لتمكين التشفير؛ إذ تتم تطبيقاته باستخدام تقنيات التشفير الحديثة، ويصبح مضمون الرسائل وفحواها محجوباً تمامًا أمام أي طرف غير المرسِل أو المستلم المعني.

يستطيع المستخدم ببساطة تفعيل خيار التشفير في إعدادات Gmail، ليتم تشفير كل الرسائل بشكل تلقائي عند الإرسال والاستقبال، حتى لو كان الطرف الآخر يستخدم منصة بريد مختلفة كليًا، وهو ما لم يكن متاحًا من قبل على أي منصة بريدية كبرى.

أثر التحديث على قطاع الأعمال والمؤسسات

يستفيد قطاع الشركات والمؤسسات والشركات القانونية والصحية بشكل خاص من هذه الخاصية، حيث يزداد اعتماد المراسلات الإلكترونية لتبادل ملفات ومستندات سرية وشخصية.

سابقاً كانت بيانات المراسلة معرضة للاختراق عند انتقالها بين الأنظمة المختلفة، ولكن مع هذا التحديث، أصبح بالإمكان إرسال عقود، تقارير طبية، أو معلومات مالية بين أنظمة البريد المختلفة بأمان يوازي أفضل حلول التشفير التجارية.

آفاق مستقبلية للخدمة وتوقعات الصناعة

أكدت Google أن الخاصية ستطرح تدريجيًا حول العالم، وتتضمن أيضًا حلولاً مستقبلية لربط بروتوكولات تشفير البريد مع الخدمات السحابية وتطبيقات الاجتماعات الرقمية.

ويتوقع خبراء الأمن السيبراني أن هذه الخطوة ستدفع مزودي البريد الإلكتروني الآخرين مثل Microsoft وYahoo لتبني تقنيات مشابهة لتجنب فقدان الثقة من جانب المستخدمين والشركات الكبيرة؛ ما قد يؤدي لتوحيد معايير أمان البريد الإلكتروني على الصعيد العالمي واستحداث عصر جديد من خصوصية المستخدم الإلكتروني في مواجهة التهديدات الرقمية المعاصرة.