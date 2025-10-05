أخبار الوادي الجديد: المحافظة تستعد لإنشاء أول مركز متكامل لصناعة الحرير الطبيعي.. وإطلاق مبادرة كمل «الزغروطة»

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

ينتج 25 طنا خلال 4 سنوات.. الوادي الجديد تستعد لإنشاء أول مركز متكامل لصناعة الحرير الطبيعي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن البروتوكول الذي وقعته المحافظة لإنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي على مساحة 250 فدانا بمدينة الخارجة الشهر الماضي، يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لتوطين صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي بمصر، وتعميم التجربة بعد نجاحها في باقي محافظات الجمهورية.



وأضاف محافظ الوادي الجديد أن توقيع البروتوكول كان بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويعد خطوة مهمة للحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، كما يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن زيادة دخل المزارعين والعاملين به.

وأوضح أنه من المقرر أن ينتج المشروع حوالي 25 طنًا من الحرير الطبيعي خلال 4 سنوات، وسيساهم في توفير المادة الخام لبعض الصناعات القائمة على الحرير الطبيعي مثل الملابس والسجاد وبعض الصناعات الطبية، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كافة التيسيرات والاحتياجات اللوجيستية اللازمة للإسراع بالخطوات التنفيذية للمشروع.

الوادي الجديد تطلق مبادرة كمل "الزغروطة" بكنيسة السيدة مريم العذراء

نظمت مديرية الشباب بالوادي الجديد بالتعاون مع كنيسة السيدة مريم بقطاع الخارجة، مبادرة كمل “الزغروطة” لتنمية الأسرة المصرية لتصبح أسرة كاملة صحية خالية من الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب، وذلك بمشاركة 150 فردًا.

وقالت المديرية في بيان لها إنه تم خلال اللقاء شرح أهداف المبادرة التي تستهدف التوعية بمخاطر زواج الأقارب، وضرورة عمل الفحص الطبي قبل الزواج، والتوعية بالأمراض الشائعة من زواج الأقارب، والتنوية عن المدة الزمنية للمبادرة والفئات المستهدفة.

كما شملت فعاليات المبادرة التطرق لسلبيات الزواج من الأقارب، والذي ينتج عنه أطفال يعانون صعوبات في الإدراك، وعيوبًا في القلب، وإعاقات سمعية، فضلًا عن غيرها من الأمراض الوراثية.

كما قد يزيد هذا النمط من الزواج، من فرص وراثة الطفل نسختين من جينات معيبة من أحد الأقارب 'السلف' المشتركين بين الأب والأم، وبالتالي تكريس اضطرابات جينية متنحية.

وفى نهاية المبادرة دارت حوارات ومنقاشات بين الشباب،ومن بين الاسئلة التى طرحت، متى يكون زواج الاقارب امنا،وتم الرد علي كافه التساولات خاصة، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية صحة الأسرة وبناء مجتمع سليم، من خلال نشر الوعي بمخاطر زواج الأقارب وما يترتب عليه من أمراض وراثية واضطرابات نفسية قد تهدد استقرار الأسرة

وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته

وجّه الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، خالص الشكر والتقدير لطالبين بإدارة الداخلة التعليمية أعادا مبلغًا ماليًا عثرَا عليه لصاحبته، مؤكدًا أن ما قاما به يعكس التربية السليمة التي نشأ عليها أبناء المحافظة ويعزز القيم الأخلاقية بين الطلاب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عثور الطالبين محمد محمود عبد الواحد، بمدرسة الجديدة الثانوية، ومحمد شاذلي يماني، بمدرسة شاذلي منصور الإعدادية، على محفظة نسائية "بوك حريمي" بداخلها مبلغ كبير من المال، حيث لم يترددا في إبلاغ والديهما بالأمر.



وعلى الفور، بادر ذووهم بالإعلان عن المفقود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تم التوصل إلى صاحبة المبلغ وتسليمه لها بعد أن أدلت بمواصفاته كاملة.

وأشاد وكيل الوزارة بما أبداه الطالبان من أمانة ونزاهة، معتبرًا ما قاما به نموذجًا يحتذى به داخل المجتمع المدرسي وخارجه.

وأكد أن هذه المواقف تعكس السلوكيات الإيجابية التي يجب أن تُغرس في نفوس النشء، وأنها لا تقل أهمية عن التفوق الدراسي والأنشطة التعليمية.

وأناب الدكتور سامي فضل، أيمن حنفي مدير إدارة الداخلة التعليمية، لتكريم الطالبين رسميًا تقديرًا لموقفهما النبيل، حيث تم منحهما شهادات تقدير أمام زملائهما ومعلميهما، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيمة القدوة الحسنة وغرس الانتماء والمسؤولية.

وأوضح أن المديرية تسعى باستمرار إلى إبراز النماذج المشرفة من الطلاب، مؤكدًا أن غرس القيم الأخلاقية لا يقل أهمية عن تحقيق الإنجازات التعليمية.

كما دعا جميع أولياء الأمور إلى ترسيخ مثل هذه المبادئ لدى أبنائهم بما يضمن إعداد أجيال قادرة على خدمة المجتمع بصدق وإخلاص.

ويُعد هذا الموقف الإنساني رسالة مهمة لكل طلاب الوادي الجديد بأن القيم الأخلاقية والالتزام بالضمير الحي تبقى هي الأساس في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات.