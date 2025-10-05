اليوم.. محافظ الوادي الجديد يفتتح عدة مشروعات بمناسبة العيد القومي

تحتفل محافظة الوادى الجديد صباح اليوم الأحد، بالعيد القومي السادس والستين، حيث من المقرر أن تبدأ الاحتفالات فى الساعة التاسعة والنصف بحضور المحافظين السابقين وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن الاحتفالية التى ستقام بمدينة الخارجة سيشارك فيها لفيف من المحافظين السابقين، ورئيس الإذاعة المصرية ووكلاء الوزارة السابقين، ورؤساء بعض الجمعيات الأهلية وستشمل تفقد مجمع المصالح الحكومية، وإقامة احتفالية يوم الوفاء بقاعة المشير طنطاوي بالمجمع وتفقد المشروعات الزراعية شمال الخارجة ورض موكب الزهور أمام مدرسة الثانوية الصناعية، وافتتاح مصنع تمور الطحان.

وأكد الزملوط أنه بمناسبة العيد القومي، سيتم افتتاح عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية بجميع مراكز المحافظة الخمسة، بالإضافة إلى وضع حجر أساس عدد من المشروعات الأخرى.

وقال إن محافظة الوادي الجديد تحتفل كل عام في الثالث من أكتوبر بعيدها القومي، تخليدًا لذكرى وصول أول قافلة للتعمير والاستصلاح إلى الوادي الجديد في عام 1959، حيث انطلقت حينها شرارة العمل بكل قوة وإصرار لبناء الصحراء وتحقيق التنمية الشاملة.