وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
بضاعة ب66 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس
محافظات

غرق طالب بالصف الأول الثانوي الزراعي في ترعة كوم السعادة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية المدمر التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث لقي طالب في المرحلة الثانوية الزراعية مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في ترعة كوم السعادة، وتم انتشال جثمانه ونقله إلى المستشفى، كما جرى إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات محافظة سوهاج من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أفاد بوقوع حادث غرق داخل نطاق المركز.

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع الطالب فتحي س ف س، مقيم بقرية المدمر، ويبلغ من العمر 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي الزراعي، وذلك عقب غرقه في ترعة كوم السعادة أثناء استحمامه بها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثمان بعد جهود مكثفة، كما انتقل ممثلون عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ومسؤولو الأزمات، لمتابعة الموقف وتقديم الدعم اللازم لأسرة الطالب.

وبسؤال الأهالي، أفادوا بأن الطالب نزل إلى الترعة للاستحمام هربًا من حرارة الجو، إلا أنه تعرض لجرف التيار المائي ولم يتمكن من مقاومته لعدم إجادته السباحة، ما أدى إلى غرقه في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة، والذي تبين أنه إسفكسيا الغرق، كما نُفي وجود شبهة جنائية بالحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

