غرق طالب بالصف الأول الثانوي الزراعي في ترعة كوم السعادة بسوهاج

شهدت قرية المدمر التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث لقي طالب في المرحلة الثانوية الزراعية مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في ترعة كوم السعادة، وتم انتشال جثمانه ونقله إلى المستشفى، كما جرى إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات محافظة سوهاج من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أفاد بوقوع حادث غرق داخل نطاق المركز.

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع الطالب فتحي س ف س، مقيم بقرية المدمر، ويبلغ من العمر 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي الزراعي، وذلك عقب غرقه في ترعة كوم السعادة أثناء استحمامه بها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثمان بعد جهود مكثفة، كما انتقل ممثلون عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ومسؤولو الأزمات، لمتابعة الموقف وتقديم الدعم اللازم لأسرة الطالب.

وبسؤال الأهالي، أفادوا بأن الطالب نزل إلى الترعة للاستحمام هربًا من حرارة الجو، إلا أنه تعرض لجرف التيار المائي ولم يتمكن من مقاومته لعدم إجادته السباحة، ما أدى إلى غرقه في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة، والذي تبين أنه إسفكسيا الغرق، كما نُفي وجود شبهة جنائية بالحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.