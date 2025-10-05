نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ 33 شارعا بمتفرعات شبرامنت

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ33 شارعا بمتفرعات شوارع الجمعية الشرعية ومجمع المدارس وداير الناحية بشبرامنت

بمركز أبو النمرس، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع الإشغالات والالتزام بخط التنظيم، مشددا على رفع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لنهو أعمال الخطة الاستثمارية.

كما راجع نائب محافظ الجيزة عددا من تراخيص البناء بشبرامنت، حيث توقف الشهابي أمام عدد من المواقع الجاري أعمال البناء بها، وحرص النائب علي مراجعة التراخيص الخاصة بها للتأكد من مطابقتهم للقوانين والرسومات الهندسية والاشتراطات البنائية.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الزيارة؛ زينهم إدريس، رئيس مركز أبو النمرس، وأبو النجا عبد الرحمن، ممثل مديرية الطرق بالمحافظة، ومحمد إمام، رئيس قسم الرسم بشبكات جنوب الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة، ومسئولو شركة مياة الجيزة والشركة المنفذة للأعمال.