تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تحقيقات وملفات

عودة المطابخ المدرسية بالبحر الأحمر بعد عامين من التوقف.. خطوة تعيد الحياة لمنظومة التغذية المدرسية.. ما القصة؟

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ، استعادت مدارس محافظة البحر الأحمر نشاط المطابخ المدرسية بعد فترة انقطاع تجاوزت العامين، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة تفعيل برنامج التغذية المدرسية الموجه لمختلف المراحل التعليمية بالمحافظة.

إشراف ميداني ومسح شامل

نفذت السيدة ماجدة حنا، نائبة محافظ البحر الأحمر، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من مدارس مدينة الغردقة، لمتابعة الأداء الفعلي للمطابخ المدرسية التي بدأت بالفعل في إعداد وتوزيع الوجبات اليومية للتلاميذ.

وشملت الجولة مدارس الأحياء، الفريق يوسف عفيفي، طه حسين، بلال بن رباح، السلام، التقوى، أسماء بنت أبي بكر، وحامد جوهر، حيث اطلعت نائبة المحافظ على التجهيزات وآليات التحضير والتوزيع داخل المطابخ المدرسية.

وأكدت حنا خلال الزيارة أن استئناف تقديم الوجبات المطهية يشكل نقلة نوعية في المنظومة التعليمية والخدمية بالمحافظة، مشيرةً إلى أن 23 مدرسة بدأت في تقديم الوجبات لنحو 13 ألفًا وخمسمئة طالب. وأضافت أن نظام التغذية الأسبوعي يعتمد على وجبتين جافتين وثلاث وجبات مطهية لضمان تنوع العناصر الغذائية وتحقيق التوازن المطلوب لصحة الطلاب.

انتشار المنظومة عبر مدن المحافظة

لم تقتصر التجربة على الغردقة، بل امتدت لتشمل مدن رأس غارب وسفاجا. ففي رأس غارب، تم تجهيز مطبخ مدرسة التربية الخاصة كمركز رئيسي لتجهيز الوجبات وتوزيعها على مدارس المنطقة، منها الساعاتي، الشهيد طيار بهاء الدين، الميناء، والفكرية.

وفي مدينة سفاجا، شاركت مدارس المنار، الشروق، الحسين بن علي، وسفاجا الإعدادية بنات في تطبيق النظام الجديد للتغذية.

تفاعل إيجابي من أولياء الأمور

شهدت جولة نائبة المحافظ حوارًا مفتوحًا مع أولياء الأمور الذين طرحوا ملاحظاتهم حول جودة الوجبات واحتياجات المدارس، وأكدت حنا أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمة التعليمية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة وصحية للطلاب.

رسائل مجتمعية وراء المشروع

تأتي عودة المطابخ المدرسية ضمن سياسة محلية تهدف إلى رفع جودة التعليم من خلال الاهتمام بالعناصر المكملة للعملية التعليمية، وعلى رأسها التغذية المتوازنة التي تُعد ركيزة أساسية لصحة التلاميذ ونشاطهم اليومي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا، إذ تعزز ثقة المواطنين في الخدمات العامة، وتؤكد أن الارتقاء بالتعليم لا يقتصر على المناهج الدراسية فقط، بل يمتد ليشمل التفاصيل اليومية التي تمس حياة التلاميذ وأسرهم.

