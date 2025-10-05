إزالة فورية لمخالفات بناء بحي شمال الغردقة حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة

واصلت رئاسة حي شمال الغردقة حملاتها اليومية لرصد وإزالة أي أعمال بناء مخالفة في المهد،في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الرامية إلى التصدي الحازم لمخالفات البناء العشوائي والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة الغردقة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وخلال الحملة الأخيرة، تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بدون ترخيص بنسبة الفراغ، تضمنت أعمال مبانٍ وخرسانات على قطعة رقم (54) بمنطقة تقسيم ميدان الاستاد، حيث تمت الإزالة بشكل كامل وإعادة الوضع لما كان عليه.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بالحي إزالة أخرى لبناء الدور الخامس علوي (الرووف) بدون ترخيص بمساحة تقدر بحوالي 40 مترًا مربعًا في المنطقة ذاتها، وذلك ضمن الجهود المستمرة لضبط المخالفات الإنشائية ومنع التعدي على الاشتراطات البنائية المعتمدة.

وأكد رئيس حي شمال الغردقة أن الأجهزة المعنية تواصل المتابعة الميدانية اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات جديدة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لمخالفة القانون أو تشويه النسق العمراني المميز للمدينة.

وأضاف أن الحملات مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة في إطار خطة متكاملة تهدف إلى فرض الانضباط العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري والسياحي الذي تتميز به الغردقة كإحدى أهم المدن السياحية على ساحل البحر الأحمر.