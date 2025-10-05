محافظ الوادي الجديد وضيوف احتفالية " يوم الوفاء " يتفقدون مجمع مصالح الخدمات الذكية

ضمن أجندة فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ٦٦ للمحافظة، تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء جمال إمبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق، والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية ورموز العمل الوطنى، ورؤساء مجالس الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة، يرافقهم الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكد الزملوط أن المجمع الحكومي يجسد التزام المحافظة بالارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتلبية تطلعات المواطنين نحو خدمات عصرية متطورة.

كما أشاد الوفد بريادة المحافظة في تنفيذ هذا المشروع لأول مرة على مستوى الجمهورية، والذي يمثل الإرادة والرؤية المستقبلية الواعدة للنهوض بحاضر ومستقبل المحافظة.