إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة لميناء العريش البحري، مساء اليوم /الأحد/، إغلاق الميناء أمام حركة السفن نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر مسؤول في الميناء، إنه تم إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح.

وأكد المصدر عودة فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيراً إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

تشهد محافظة شمال سيناء انخفاضاً في درجات الحرارة وأحوال جوية غير مستقرة ورياح تسببت في ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط.