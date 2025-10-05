الرئيس السيسي: "في ظروف في منتهى الصعوبة".. القوات المسلحة أنقذت الدولة المصرية من السقوط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط "في ظروف في منتهى الصعوبة".



وأضاف الرئيس السيسي أن القوات المسلحة ساهمت فى بناء البنية الأساسية والتنمية خلال العشر أو الخمس عشرة سنة السابقة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد خلال عقده اجتماعًا بمقر الكيان العسكري بالعاصمة الإدارية الجديدة، يجمع قادة القوات المسلحة، يعقبه لقاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إطار الاحتفالات التي تشهدها جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.