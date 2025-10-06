تجديد حبس شخص يدير محطة بث تلفزيوني بالقليوبية

جدد قاضي المعارضات حبس أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية "بدون ترخيص" بالقليوبية.





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية "بدون ترخيص" بالقليوبية.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدائرة قسم شرطة أول بنها ومركزى شرطة "بنها ، كفر شكر" بالقليوبية ، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته ( عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها – 2 وحدة معالجة مركزية – 5 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .