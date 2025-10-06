قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
اعترافات تفصيلية.. القصة الكاملة لسارق صندوق زكاة مسجد من أجل شراء المخدرات
أسعار الذهب اليوم الإثنين.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أسعار الطماطم تنخفض بعد 9 أيام.. الشعبة تعلن مفاجأة.. فيديو
بقوة 5.9 ريختر.. زلزال يضرب جنوب كازاخستان
بسبب المشاكل المادية.. الزمالك يعتذر عن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لـ كرة اليد بالمغرب
بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي.. مصر تواصل بناء مستقبل طبي شامل
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-10-2025
مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق فعالية "يوم الصناعة"
الصين تكشف عن طائراتها الشبحية الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تجديد حبس شخص يدير محطة بث تلفزيوني بالقليوبية

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات حبس أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية "بدون ترخيص" بالقليوبية.


 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية "بدون ترخيص" بالقليوبية.


 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدائرة قسم شرطة أول بنها ومركزى شرطة "بنها ، كفر شكر" بالقليوبية ، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.


 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته ( عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها – 2 وحدة معالجة مركزية – 5 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.


 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

