كيف تطورت شركة مصر للغزل والنسيج على مدار السنين؟.. المهندس أحمد بدر يوضح

أكد المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج ، أن الشركة تم انشائها عام 1927، وكانت شركة متخصة في صناعة الغزل والنسيح والصباغة والتجهيز، مشيرا إلى أنه كانت تحصل على القطن المصري وتقوم بأضافة القيمة المضافة عليه والقيام بمنتجات مميزة.

وقال أحمد بدر، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه كان هناك مبادرة سياسية لوزارة قطاع الأعمال بتطوير شركة مصر للغزل والنسيج، مؤكدا أنه سنعود قبل مئوية الشركة بتحديث الماكينات وتطوير المنتجات.

وتابع العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج ، أن مشروع التطوير يتم على مرحلتين بناءا على متابعة من القيادة السياسية ووزير قطاع الاعمال، مؤكدا أنه تم افتتاح مصنعين للغزل ومصنع لتحضيرات النسيج، إضافة إلى العمل على إفتتاح محطة كهرباء، وبنهاية العام سنستكمل المرحلة الثانية، وسيكون هناك شركة مصر للغزل والنسيج المطورة القادرة على عمل المنتجات بأحدث الجودة.