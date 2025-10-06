فصل الكهرباء عن هذه المناطق بكفر الشيخ للصيانة.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن مواعيد فصل الكهرباء عن عدد من المناطق في قرى محافظة كفر الشيخ لأعمال الصيانة.

خريطة فصل الكهرباء

المناطق المتأثرة هي الحمراء وتوابعها، الشراعنة وتوابعها، شعلان وتوابعها، قمسيون شرق، قرى الشهابية والحماد، قرى الخاشعة وتوابعها، الساحل وتوابعها، عزبة سلام، العرب، خاطر.

وبدأت أعمال فصل الكهرباء لإجراء الصيانة اللازمة منذ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشر، أما بالنسبة لقرى الحماد والشهابية سيتم فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهرًا.