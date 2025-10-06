الإسكندرية.. حملات مكبرة على المقاهي والكافيهات لعدم استغلال المواطنين

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات علي المقاهي والكافيهات التابعة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف للتأكد من إلتزام المنشآت التابعة للإدارة بقوائم الأسعار المعتمدة وعدم إستغلال المواطنين.

وشنت الإدارة العامة للسياحة حملة مكبرة على المطاعم والكافتريات والمحال العامة غير المقيمة سياحيًا بنطاق الأحياء المختلفة للوقوف علي آخر المستجدات ورصد المخالفات و التنبيه بتلافيها ومتابعة إستخراج وتجديد قوائم الأسعار المنتهية للمنشآت التابعة للإدارة وأيضا لتشديد الرقابة على المنشآت و للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين.

و قد أسفرت الحملات عن المرور علي عدد ( ١٦) منشأة من (الكاڤيتريات و المطاعم) في نطاق حي وسط و حي منتزة ثاني كالتالي:

عدد ( ٢ ) منشأة ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة.

عدد ( ١) منشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار.

عدد( ١٠ )منشأة حققت مخالفة وجود قائمة اسعار منتهية.

عدد ( ٣ ) منشأة بها إيصال تجديد أسعار و تم اخطار المسؤولين بسرعة التوجه الي الإدارة العامة للسياحة لإستلام قوائم الأسعار السارية لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

و قد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور إلى مقر الإدارة رفقه أوراق المنشأة لإستكمال الإجراءات القانونية بتجديد وإعتماد قوائم الأسعار.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين وإستفساراتهم على الأرقام المسجلة على صفحة الإدارة على الفيس بوك أو من خلال الموقع الرسمي للإدارة.