محافظ الوادي الجديد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

قام اللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، يرافقهما اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف من رجال القوات المسلحة؛ احتفالًا بالذكرى ال ٥٢ لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بحضور لفيفٍ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

حيث عزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة الذين روت دماؤهم الذكية أرض الوطن. وقدّم المحافظ التهنئة لرجال القوات المسلحة البواسل، مُثمنًا تضحياتهم الجليلة فداءً لأمن الوطن وحماية دعائم استقراره، داعيًا الله أن يحفظ لمصر أمنها وازدهارها.