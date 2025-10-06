تكريم عدد من القيادات والكوادر ضمن احتفالات العيد القومي بالوادى الجديد

كرم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددا من القيادات السابقة والعاملين المتميزين الذين أسهموا بجهودهم في خدمة أبناء المحافظة، من بينهم الجهات المشاركة في التنفيذ والإشراف على مشروع مجمع المصالح الحكومية، وفريق تربية الطفرات بهيئة الطاقة الذرية، وقيادات الإذاعة المصرية، وأبناء المحافظة الفائزين في مسابقة تصميم الهوية البصرية للمحافظة، ومبادرة ماذا تفعل لو كنت محافظ.

جاء ذلك خلال احتفالية "يوم الوفاء" التي أقيمت بقاعة المشير "طنطاوي" بمجمع المصالح الحكومية، احتفاءً بالعيد القومي رقم 66 للمحافظة، بحضور اللواء جمال إمبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق، واللواء ممدوح شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والدكتور محمد لطفي رئيس الإذاعة المصرية، والدكتور عادل عبده عميد كلية البنات الأزهرية والمشرف على كلية البنين الأزهرية، بمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية ووكلاء الوزارة ومديري العموم السابقين.