محافظات

جامعة الوادي الجديد تفتح أبواب المستقبل الرقمي أمام طلابها

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظّمت كلية الآداب بجامع الوادي الجديد لقاءً تعريفيًا مميزًا مع طلاب برنامج المعلومات والتحول الرقمي، الجيل الأول من رواد التخصص المستقبلي بحضور د. خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية.

شهد اللقاء أجواءً تفاعلية جمعت بين الحماس الطلابي والرؤية المؤسسية، حيث رحّب الدكتور عاطف عبد العزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالطلبة الجدد، مؤكدًا خلال كلمته، أن البرنامج يُعد نقلة نوعية في مسار التعليم بالجامعة، ويهدف إلى تخريج كوادر تمتلك المهارات الرقمية المطلوبة في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة،  وقيادة عملية التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة.

من جانبه استعرض الدكتور خلف بدوي العفدري الأستاذ المساعد بقسم دراسات المعلومات أهداف البرنامج ومجالاته الدراسية، إلى جانب شرح آليات التقييم الأكاديمي، وأهمية تنمية المهارات الرقمية والابتكارية، ثم عرض توضيحي حول البنية التحتية الرقمية بالكلية والدعم التقني المُتاح للطلبة، في إطار سعي الجامعة لتوفير بيئة تعليمية ذكية ومواكبة لمتطلبات سوق العمل.

واصطحب الدكتور خلف بدوي الطلبة في جولة تعريفية داخل الكلية، شملت عددًا من الإدارات المهمة مثل شؤون التعليم والطلاب، إلى جانب زيارة مكتبة الكلية، حيث تم التعرف على الخدمات المكتبية والرقمية التي تدعم العملية التعليمية والبحثية، مما أتاح للطلبة فرصة للتعرف على بيئتهم الجامعية الجديدة وتعزيز ارتباطهم بها.
وشهد اللقاء تفاعلًا من قبل الطلاب الذين طرحوا تساؤلاتهم واستفساراتهم حول طبيعة الدراسة، والتدريب العملي، وفرص العمل المستقبلية في مجالات التحول الرقمي، وتحليل البيانات، وإدارة نظم المعلومات.

وفي ختام اللقاء، عبّر الطلبة عن سعادتهم بالترحيب والدعم الذي لمسوه من إدارة الكلية، وأكدوا حماسهم لبدء رحلتهم الأكاديمية في هذا التخصص الحيوي.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد

