صحة الإسكندرية تنفذ 49 برنامجا تدريبيا ومؤتمرا متخصصا

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بالإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة شيماء صبري مديرة الإدارة، عن نتائج البرامج التدريبية المنفذة خلال شهر سبتمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على رفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية والتدريب الطبي المستمر.

وشهد شهر سبتمبر تنفيذ ٤٩ برنامجًا تدريبيًا ومؤتمرًا متخصصًا، من بينها ٣٧ دورة تدريبية شاملة لبرامج للكوادر الصحية و٧ دورات لقطاع التدريب اشتملت على برامج تطوير المهارات الفنية والإدارية بالإضافة إلى ٥ مؤتمرات علمية متخصصة في مجالات الطب المختلفة.

حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج ٩٥٨ متدربًا من مختلف الفئات الوظيفية، حيث شملت البرامج موضوعات فنية وإدارية تهدف إلى تطوير المهارات وتعزيز الأداء داخل المنشآت الصحية.

وجاء ٤٧٪ من المتدربين من مستشفيات الإسكندرية العامة والمركزية والتخصصية، بينما بلغت ٤٦٪ من إدارات المناطق الطبية والوحدات الصحية، ٧٪ من العاملين بالمديرية والإدارات الفنية المتخصصة، مما يعكس شمول خطة التدريب لجميع قطاعات المنظومة الصحية بالمحافظة.

وقد استهدفت التدريبات جميع الفئات العاملة بالقطاع الصحي من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وعلاج طبيعي بالإضافة الي التمريض والفنيين بما يؤكد تنوع الفئات المستهدفة من التدريب وتكامل الجهود لرفع كفاءة جميع العاملين بالقطاع الصحي.

وأكد بدران ، أن هذه النتائج تعكس نجاح خطة التدريب المعتمدة خلال شهر سبتمبر، والتي ركزت على توسيع نطاق التدريب والتنوع في الموضوعات بما يواكب احتياجات العمل الميداني، ويُسهم في دعم جهود تطوير المنظومة الصحية بالإسكندرية.

وأوضح أن التدريب المستمر يمثل أحد أهم محاور التطوير داخل المنظومة الصحية، مشيرًا إلى حرص المديرية على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.