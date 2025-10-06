قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها تسليم الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
ديني

مرصد الأزهر يدين حرق مسجد في إيست ساسكس ببريطانيا

مرصد الأزهر يدين استهداف مسجد
مرصد الأزهر يدين استهداف مسجد
عبد الرحمن محمد

أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن بالغ قلقه إزاء الحـ.ريق المتعمد الذي وقع في أحد المساجد بمقاطعة إيست ساسكس بالمملكة المتحدة، مساء يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري، ووصفه بأنه يمثل جريمة كراهية تستهدف الرموز الدينية وأماكن العبادة.

وكشف أحد المتطوعين في المسجد، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي_بي_سي)، أن شخصين حاولا اقتحام الباب الأمامي المغلق للمسجد، قبل أن يسكبا مادة قابلة للاشتعال على المدخل وسيارة متوقفة، ثم أشعلا النار، مشيرًا إلى أن الحادث كان قريبًا من أن يتحول إلى جريمة قـ.تل، خاصة مع تواجد شخصين داخل المسجد تمكنا من الفرار. 

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي شخصين ملثمين يقتربان من مدخل المسجد قبل اندلاع الحريق، فيما لم تتمكن (بي بي سي) من التحقق من صحة هذه اللقطات.

وفي بيان رسمي، شدد مرصد الأزهر على أن هذا الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا لقيم التسامح والاحترام المتبادل، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لا تؤثر فقط على المجتمع المسلم، بل تهدد السلم المجتمعي وتزرع الخوف والانقسام بين جميع فئات المجتمع.

وأشار المرصد إلى أهمية سرعة استجابة قوات الإطفاء والشرطة البريطانية، مشيدًا بجهودهم في السيطرة على الحريق، لكنه أكد في الوقت ذاته ضرورة تعزيز حماية دور العبادة بكافة أنواعها - مساجد وكنائس ومعابد - وترسيخ ثقافة التعايش السلمي ونبذ الكراهية، في ظل تزايد الاعتداءات على الرموز الدينية مؤخرًا.

مرصد الأزهر مسجد إيست ساسكس بريطانيا كراهية

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الزمالك

الحاجه الحلوة في مباراة المحلة.. حازم إمام يتغزل في لاعب الزمالك

نقابة الصحفيين

مجلس "الصحفيين" يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر ويكرم أبطال الحرب

شارع سليمان بالقناطر

أهالي شارع سليمان بالقناطر يستغيثون بالمسؤولين لسرعة استكمال أعمال الرصف

وزير الكهرباء

الكهرباء : أنفقنا 10 مليارات جنيه لتطوير وتحديث وتوسعة الشبكات واستقرار التغذية

فواكه وأطعمة تساعد على النوم العميق |تعرف عليها

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

