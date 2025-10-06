مرصد الأزهر يدين حرق مسجد في إيست ساسكس ببريطانيا

أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن بالغ قلقه إزاء الحـ.ريق المتعمد الذي وقع في أحد المساجد بمقاطعة إيست ساسكس بالمملكة المتحدة، مساء يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري، ووصفه بأنه يمثل جريمة كراهية تستهدف الرموز الدينية وأماكن العبادة.

وكشف أحد المتطوعين في المسجد، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي_بي_سي)، أن شخصين حاولا اقتحام الباب الأمامي المغلق للمسجد، قبل أن يسكبا مادة قابلة للاشتعال على المدخل وسيارة متوقفة، ثم أشعلا النار، مشيرًا إلى أن الحادث كان قريبًا من أن يتحول إلى جريمة قـ.تل، خاصة مع تواجد شخصين داخل المسجد تمكنا من الفرار.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي شخصين ملثمين يقتربان من مدخل المسجد قبل اندلاع الحريق، فيما لم تتمكن (بي بي سي) من التحقق من صحة هذه اللقطات.

وفي بيان رسمي، شدد مرصد الأزهر على أن هذا الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا لقيم التسامح والاحترام المتبادل، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لا تؤثر فقط على المجتمع المسلم، بل تهدد السلم المجتمعي وتزرع الخوف والانقسام بين جميع فئات المجتمع.

وأشار المرصد إلى أهمية سرعة استجابة قوات الإطفاء والشرطة البريطانية، مشيدًا بجهودهم في السيطرة على الحريق، لكنه أكد في الوقت ذاته ضرورة تعزيز حماية دور العبادة بكافة أنواعها - مساجد وكنائس ومعابد - وترسيخ ثقافة التعايش السلمي ونبذ الكراهية، في ظل تزايد الاعتداءات على الرموز الدينية مؤخرًا.