رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موافقة رابطة الأندية علي طلب النادي الأهلي تأجيل مباراة الإتحاد السكندري ٢٤ ساعة بسبب مباراة ايجيل نوار البوروندي في دوري ابطال افريقيا.



وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رابطة الاندية توافق علي طلب الأهلي تأجيل مباراة الإتحاد السكندري ٢٤ ساعة بسبب مباراة ايجيل نوار البوروندي في دوري ابطال افريقيا في دور ال٣٢ و يكون هناك قدرة علي الراحة وقت اكبر بين المباراتين".



منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة لمدة 3 أيام، عقب الفوز على فريق كهرباء ‏الإسماعيلية في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.‏

وتغلب الأهلي على كهرباء الاسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، عن طريق أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي ومحمد شريف وأشرف ‏بن شرقي، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في ترتيب المسابقة.‏