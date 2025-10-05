تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لاعبة راحة لمدة 3 أيام، عقب الفوز على فريق كهرباء الإسماعيلية في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
وتغلب الأهلي على كهرباء الاسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، عن طريق أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي ومحمد شريف وأشرف بن شرقي، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في ترتيب المسابقة.
ومن المقرر أن يعود الفريق الأحمر للتدريبات في الساعة الرابعة من عصر الاربعاء المقبل استعداداً لمواجهة ايجل نوار البورندي في ذهاب دور الــ32 لدوري ابطال افريقيا.
