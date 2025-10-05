تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لاعبة راحة لمدة 3 أيام، عقب الفوز على فريق كهرباء ‏الإسماعيلية في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.‏

وتغلب الأهلي على كهرباء الاسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، عن طريق أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي ومحمد شريف وأشرف ‏بن شرقي، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في ترتيب المسابقة.‏

ومن المقرر أن يعود الفريق الأحمر للتدريبات في الساعة الرابعة من عصر الاربعاء المقبل استعداداً لمواجهة ايجل نوار البورندي في ذهاب دور الــ32 لدوري ابطال افريقيا.