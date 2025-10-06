إصابة 5 أشخاص باختناق بمبيد حشري في الداخلة بالوادي الجديد

أصيب خمسة أشخاص، اليوم بحالات اختناق وضيق في التنفس إثر استنشاق مبيد حشري داخل نطاق مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد. تلقّى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بحالات اختناق تنفسي إلى مستشفى الداخلة العام، جرى التعامل معهم وفق الإجراءات الطبية المعتمدة ووضعهم تحت الملاحظة.

وشهد موقع الحادث انتشارًا للخدمات الأمنية والإسعاف تحسّبًا لأي تطورات إضافية داخل مركز الداخلة.

أسماء المصابين وحالاتهم

أوضحت البيانات الأولية إصابة كلٍّ من: هيثم سعد رياض سيف الدين (34 عامًا) مقيم بمدينة موط بـمركز الداخلة، وعبدالعزيز إبراهيم بدر أحمد (24 عامًا) مقيم بقرية العوينة بـمركز الداخلة، ومحمد حسني مرسي أحمد (38 عامًا) مقيم بقرية العوينة بـمركز الداخلة، ومصطفى ناجي رياض طنطاوي (27 عامًا) مقيم بقرية الراشدة بـمركز الداخلة، وياسر عبدالوهاب محمود علي (42 عامًا) مقيم بقرية القلمون بـمركز الداخلة؛ وجميعهم يعانون اختناقًا وصعوبة في التنفس نتيجة استنشاق مبيد حشري.

الرعاية الطبية والاستجابة العاجلة

جرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقّي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية العاجلة، وجرى وضعهم تحت الملاحظة داخل أقسام الطوارئ تحسّبًا لأي مضاعفات على التنفس.

وأكّد مصدر طبي داخل مستشفى الداخلة أنّ الحالات استجابت لخطة العلاج الأولية، بينما تواصل الفرق الطبية متابعة العلامات الحيوية والتنبيه إلى أعراض أي زيادة في الاختناق، مع التأكيد على تهوية المكان الذي شهد الواقعة داخل مركز الداخلة وتقليل التعرض لبقايا المبيد الحشري.



بالتوازي، جرى إخطار الجهات المختصة في الوادى الجديد لمعاينة مكان الحادث وتحديد نوع المبيد الحشري المُستَنشَق ومسار التعرض، مع الاستماع إلى إفادات الأهالي داخل مركز الداخلة. وتحرص الأجهزة المعنية على مراجعة طرق تداول وتخزين واستخدام المبيدات الحشرية، لما قد تُسببه من اختناق ومشكلات في التنفس إذا أسيء استخدامها في أماكن مغلقة أو غير جيدة التهوية.