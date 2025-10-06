قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز تصريحات الرئيس السيسي في ذكرى انتصار أكتوبر.. فيديو
أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 5 أشخاص باختناق بمبيد حشري في الداخلة بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أصيب خمسة أشخاص، اليوم بحالات اختناق وضيق في التنفس إثر استنشاق مبيد حشري داخل نطاق مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد. تلقّى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بحالات اختناق تنفسي إلى مستشفى الداخلة العام، جرى التعامل معهم وفق الإجراءات الطبية المعتمدة ووضعهم تحت الملاحظة. 

وشهد موقع الحادث انتشارًا للخدمات الأمنية والإسعاف تحسّبًا لأي تطورات إضافية داخل مركز الداخلة.

أسماء المصابين وحالاتهم

أوضحت البيانات الأولية إصابة كلٍّ من: هيثم سعد رياض سيف الدين (34 عامًا) مقيم بمدينة موط بـمركز الداخلة، وعبدالعزيز إبراهيم بدر أحمد (24 عامًا) مقيم بقرية العوينة بـمركز الداخلة، ومحمد حسني مرسي أحمد (38 عامًا) مقيم بقرية العوينة بـمركز الداخلة، ومصطفى ناجي رياض طنطاوي (27 عامًا) مقيم بقرية الراشدة بـمركز الداخلة، وياسر عبدالوهاب محمود علي (42 عامًا) مقيم بقرية القلمون بـمركز الداخلة؛ وجميعهم يعانون اختناقًا وصعوبة في التنفس نتيجة استنشاق مبيد حشري.

الرعاية الطبية والاستجابة العاجلة

جرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقّي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية العاجلة، وجرى وضعهم تحت الملاحظة داخل أقسام الطوارئ تحسّبًا لأي مضاعفات على التنفس. 

وأكّد مصدر طبي داخل مستشفى الداخلة أنّ الحالات استجابت لخطة العلاج الأولية، بينما تواصل الفرق الطبية متابعة العلامات الحيوية والتنبيه إلى أعراض أي زيادة في الاختناق، مع التأكيد على تهوية المكان الذي شهد الواقعة داخل مركز الداخلة وتقليل التعرض لبقايا المبيد الحشري.


بالتوازي، جرى إخطار الجهات المختصة في الوادى الجديد لمعاينة مكان الحادث وتحديد نوع المبيد الحشري المُستَنشَق ومسار التعرض، مع الاستماع إلى إفادات الأهالي داخل مركز الداخلة. وتحرص الأجهزة المعنية على مراجعة طرق تداول وتخزين واستخدام المبيدات الحشرية، لما قد تُسببه من اختناق ومشكلات في التنفس إذا أسيء استخدامها في أماكن مغلقة أو غير جيدة التهوية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد اختناق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

الزمالك

استياء داخل الزمالك من إداري الفريق بعد خطأ مباراة المحلة واتجاه لرحيله

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: نستمد من روح أكتوبر عزيمتنا اليوم في بناء مصر الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: السلام الذي يفرض بالقوة لا يولد إلا الاحتقان

بالصور

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

دودج تشارجر
دودج تشارجر
دودج تشارجر

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد