منتخب مصر المشارك في كأس العرب يتوجه إلى المغرب .. صور

غادرت بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان القاهرة في التاسعة من صباح اليوم متوجهة إلى المغرب.

لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي يوم الخميس المقبل ، ثم منتخب البحرين يوم 12 أكتوبر الحالي ، ضمن الإعداد لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 حتي 18 ديسمبر المقبل.



يرأس البعثة محمد أبو حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم..

على الجانب الآخر، خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولى تدريبات الفريق باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها الأربعاء المقبل بدولة المغرب في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

شهد المران إحماءات بدنية وتدريبات خفيفة بمشاركة 19 لاعبا تواجدوا في التدريب وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير و محمد صبحي و عبد العزيز البلعوطي و محمد هاني و أحمد عيد و رامي ربيعة و خالد صبحي و ياسر إبراهيم و عمرو الجـزار و حسام عبد المجيد و أحمد نبيل كوكـا و مروان عطيـة و حمدي فتحي و محمود صابر و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و إبراهيم عادل و أسامة فيصل ، على أن ينتظم محمد صلاح و مصطفي محمد و مصطفي فتحي و محمد حمدي و مهند لاشين في تدريب الغد .

حضر مران منتخب مصر أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة .