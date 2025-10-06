القبض على شخصين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة، بإدارة ورشة بدون ترخيص لتصنيع الأسلحة البيضاء تمهيداً للإتجار بها .

تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (1205 قطعة سلاح أبيض "مختلفة الأشكال والأنواع" – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم تصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها .