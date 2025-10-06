وادى دجلة يضم بطل العالم في الكاراتيه يوسف عماد بدوي

أعلنت أندية وادى دجلة عن انضمام اللاعب الدولي يوسف عماد بدوي، المصنف الأول عالميًا في الكاراتيه – كوميتيه وزن تحت 84 كجم، إلى صفوف فريق الكاراتيه بالنادي.

يُعد اللاعب يوسف عماد بدوي أحد أبرز نجوم رياضة الكاراتيه على الساحتين المحلية والدولية، إذ يحتل حاليًا صدارة التصنيف العالمي، وحقق إنجازات غير مسبوقة، أبرزها الفوز بالمركز الأول في بطولة العالم ثلاث مرات متتالية، والتتويج بجميع الدوريات العالمية، بالإضافة إلى إحرازه ذهبية دورة الألعاب الإفريقية، وبطولة إفريقيا، وبطولة العرب.

ويُمثل انضمام يوسف عماد إلى فريق الكاراتيه بأندية وادى دجلة نقلة نوعية جديدة تضاف إلى سجل النادي الحافل في دعم وتمكين الأبطال، ويؤكد حرص وادى دجلة على توفير بيئة احترافية تساعد الرياضيين على تحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة.



تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أندية وادى دجلة الرامية إلى الاستثمار في المواهب المصرية وتوفير الدعم اللازم للأبطال الرياضيين، بما يُعزز من مكانة النادي كمؤسسة رياضية رائدة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية.