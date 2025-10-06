محافظة الجيزة تطلق حملة نظافة وتجميل بشارع الوحدة في إمبابة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انطلاق حملة نظافة مكبرة بشارع الوحدة في حي إمبابة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتحسين البيئة العامة.

وتم تنفيذ الحملة بمشاركة فرق من عمال هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات والتجريد إلى جانب فرقة دهانات حيث بدأت أعمال طلاء البلدورات وتحسين كفاءة الأرصفة بما يُضفي مظهرًا حضاريًا يتماشى مع خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية.

بالإضافة إلى طلاء صناديق القمامة بالشارع بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمه لها في إطار إعادة تأهيلها والارتقاء بالشكل العام للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار، أن محافظة الجيزة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات والتجميل بمختلف الأحياء والمراكز مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة، والتنسيق الكامل بين الأحياء وفرق العمل الميداني، بما يحقق رضا المواطنين ويعكس صورة حضارية تليق بأبناء المحافظة.