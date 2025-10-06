قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
في الذكرى 52 لنصر أكتوبر.. ملحمة البناء تتواصل في سيناء
محافظات

محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق " كوبري السمك " بحي غرب شبين الكوم ، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الأنفاق وشبكات الطرق وتحسين كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات بمختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة ورفع جودة الحياة المعيشية للمواطنين ، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، الأستاذ سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة. 

وخلال الافتتاح ، تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتي شملت تغيير شبكة الصرف بالكامل وتركيب وحدة رفع حديثة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار استعدادا لموسم الشتاء ، فضلاً عن تركيب إنارة جديدة وكاميرات مراقبة لرفع مستوى الأمان، إلى جانب أعمال التجميل والتطوير بالمنطقة المحيطة بالنفق لإضفاء مظهر حضاري ، موجهاً بضرورة الاعتناء بأعمال التطوير لضمان استدامته وتأدية الخدمة على أكمل وجه.

وأكد محافظ المنوفية على أن المحافظة تتبنى خطط متكاملة لتطوير ورفع كفاءة عدد من الأنفاق بنطاق المحافظة ، من بينها البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين "كوبري الميتين"،  لتوفير بيئة حضرية والارتقاء بمستوى الخدمات ، مشيراً إلى متابعته المستمرة والدورية لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها علي أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز  وتذليل كافة العقبات لدخولها الخدمة تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية كوبري السمك شبين الكوم

