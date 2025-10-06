محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق " كوبري السمك " بحي غرب شبين الكوم ، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الأنفاق وشبكات الطرق وتحسين كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات بمختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة ورفع جودة الحياة المعيشية للمواطنين ، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، الأستاذ سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وخلال الافتتاح ، تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتي شملت تغيير شبكة الصرف بالكامل وتركيب وحدة رفع حديثة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار استعدادا لموسم الشتاء ، فضلاً عن تركيب إنارة جديدة وكاميرات مراقبة لرفع مستوى الأمان، إلى جانب أعمال التجميل والتطوير بالمنطقة المحيطة بالنفق لإضفاء مظهر حضاري ، موجهاً بضرورة الاعتناء بأعمال التطوير لضمان استدامته وتأدية الخدمة على أكمل وجه.

وأكد محافظ المنوفية على أن المحافظة تتبنى خطط متكاملة لتطوير ورفع كفاءة عدد من الأنفاق بنطاق المحافظة ، من بينها البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين "كوبري الميتين"، لتوفير بيئة حضرية والارتقاء بمستوى الخدمات ، مشيراً إلى متابعته المستمرة والدورية لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها علي أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز وتذليل كافة العقبات لدخولها الخدمة تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة.