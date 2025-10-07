موجز أخبار الوادي الجديد: لحوم بـ280 جنيها للكيلو.. تدشين منافذ للسلع المخفضة بمركز باريس ووصول رالي التحدي لقرية القصر

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

لحوم بـ280 جنيها للكيلو.. تدشين منافذ للسلع المخفضة بمركز باريس

أطلقت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الاثنين ، مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع عبر منافذ الوحدة المحلية في مركز ومدينة باريس، بنسبة تخفيض تتراوح بين 15 و20% مقارنة بالسوق الخارجي، دعمًا للأسر وتخفيفًا للأعباء المعيشية.

المبادرة توسعت في باريس لتوفير السلع الأساسية والخُضر والفاكهة واللحوم عبر منافذ ثابتة ومتحركة، بما يضمن توافر المعروض واستقرار الأسعار داخل الوادي الجديد.

خريطة المنافذ وأسعار السلع

أكد المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بـالوادي الجديد، أن المنافذ التابعة للوحدة المحلية جرى خلالها طرح لحوم بلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو، مع قائمة أسعار مخفضة للخُضر والفاكهة؛ إذ سجل كيلو الطماطم 17.5 جنيهًا، والبطاطس 12.5 جنيهًا، والباذنجان 10 جنيهات، والبصل 20 جنيهًا، والفلفل (شطة ورومي) 20 جنيهًا للكيلو.

كما شملت قائمة السلع التموينية سكرًا وزيتًا وسمنًا وشايًا ومكرونة وأرزًا بأسعار مخفضة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتعكس القائمة حرص المنافذ على تنويع المعروض بحيث يجد المواطن في باريس وعموم الوادي الجديد ما يلزمه من سلع أساسية بأسعار مناسبة.

وصول رالي تحدي عبور مصر لقرية القصر بالوادي الجديد



شهدت قرية القصر الإسلامية التابعة لمركز الداخله بالوادي الجديد وصول المشاركين في رالي عبور مصر ضمن جولتهم السياحية الكبرى.

ويُعد "تحدي عبور مصر" من الفعاليات الرياضية والسياحية الهامة التي تجوب محافظات مصر المختلفة، بهدف الترويج للسياحة وإبراز جمال الصحراء المصرية وثراء تراث الواحات.

وترحب محافظة الوادي الجديد بمثل هذه الفعاليات في مثل هذه الأيام من كل عام وخاصة أبطال المغامرات ومحبي التحدي في واحتنا الجميلة.

إصابة 5 باختناق بمبيد حشري في الداخلة بالوادي الجديد



أصيب خمسة أشخاص، اليوم الأحد، بحالات اختناق وضيق في التنفس إثر استنشاق مبيد حشري داخل نطاق مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد. تلقّى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بحالات اختناق تنفسي إلى مستشفى الداخلة العام، جرى التعامل معهم وفق الإجراءات الطبية المعتمدة ووضعهم تحت الملاحظة.

وشهد موقع الحادث انتشارًا للخدمات الأمنية والإسعاف تحسّبًا لأي تطورات إضافية داخل مركز الداخلة.

أسماء المصابين وحالاتهم

أوضحت البيانات الأولية إصابة كلٍّ من: هيثم سعد رياض سيف الدين (34 عامًا) مقيم بمدينة موط بـمركز الداخلة، وعبدالعزيز إبراهيم بدر أحمد (24 عامًا) مقيم بقرية العوينة بـمركز الداخلة، ومحمد حسني مرسي أحمد (38 عامًا) مقيم بقرية العوينة بـمركز الداخلة، ومصطفى ناجي رياض طنطاوي (27 عامًا) مقيم بقرية الراشدة بـمركز الداخلة، وياسر عبدالوهاب محمود علي (42 عامًا) مقيم بقرية القلمون بـمركز الداخلة؛ وجميعهم يعانون اختناقًا وصعوبة في التنفس نتيجة استنشاق مبيد حشري.

الرعاية الطبية والاستجابة العاجلة

جرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقّي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية العاجلة، وجرى وضعهم تحت الملاحظة داخل أقسام الطوارئ تحسّبًا لأي مضاعفات على التنفس.

وأكّد مصدر طبي داخل مستشفى الداخلة أنّ الحالات استجابت لخطة العلاج الأولية، بينما تواصل الفرق الطبية متابعة العلامات الحيوية والتنبيه إلى أعراض أي زيادة في الاختناق، مع التأكيد على تهوية المكان الذي شهد الواقعة داخل مركز الداخلة وتقليل التعرض لبقايا المبيد الحشري.



بالتوازي، جرى إخطار الجهات المختصة في الوادى الجديد لمعاينة مكان الحادث وتحديد نوع المبيد الحشري المُستَنشَق ومسار التعرض، مع الاستماع إلى إفادات الأهالي داخل مركز الداخلة. وتحرص الأجهزة المعنية على مراجعة طرق تداول وتخزين واستخدام المبيدات الحشرية، لما قد تُسببه من اختناق ومشكلات في التنفس إذا أسيء استخدامها في أماكن مغلقة أو غير جيدة التهوية.