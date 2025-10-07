قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة
لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط
دعاء المغفرة من الذنوب عند سماع الأذان.. لا تفوت ثوابه
إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الشرقية والشمالية في غزة
انقطاع الكهرباء في خاركيف الأوكرانية نتيجة قصف روسي للبنبة التحتية
ترامب: يجب على الديمقراطيين السماح لحكومتنا بإعادة فتح أبوابها قبل العمل معهم مجددا
وزير الخارجية: شخصية العناني ستُثري عمل المنظمة وتقودها لأداء رسالتها الإنسانية
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الثلاثاء 7-10-2025

محمد صبيح

يقدم موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية في مصر اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية اليوم 

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 155.49 جنيه.

سعر البيع: 156.04جنيه.

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري  اليوم 

سعر الشراء: 12.70 جنيه.

سعر البيع: 12.77 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 13 جنيها.

سعر البيع: 13.04 جنيه.

وسجل  سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري. 

سعر الشراء: 125.50 جنيه

سعر البيع : 127.10 جنيه

وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري  اليوم 

سعر الشراء: 66.95 جنيه.

سعر البيع: 67.62 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 122.97 جنيه.

سعر البيع: 124.46 جنيه.

