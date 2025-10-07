محافظ القليوبية: حملات مكثفة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تكثيف الحملات المكبرة والمفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة والفرعية.

وقال المحافظ إنه تم تنفيذ حملة استهدفت منطقة الفيلات بعد كوبري الفحص، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين من تعديات بعض الكافيهات والمحلات التجارية على الأرصفة وحرم الطريق.

وأضاف محافظ القليوبية أن الحملة تأتى في إطار جهود المحافظة المستمرة لفرض الانضباط واستعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، وتسهيل حركة المرور والمشاة.

وأسفرت الحملة عن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد المخالفين، حيث تم تحرير عدد من محاضر المخالفات ومحاضر إشغال طريق عام ضد الكافيهات والمحلات المتعدية على الأرصفة.

كما وجّه المحافظ بمصادرة جميع المضبوطات والمعدات المخالفة، بما في ذلك الكراسي والمناضد، لضمان عدم تكرار التعديات وردع المخالفين بشكل نهائي.