محافظ القليوبية يلتقي بمواطنى شبين القناطر للاستماع إلى مشاكلهم

يعقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اللقاء الجماهيري الأسبوعي اليوم بمجلس مدينة شبين القناطر.



وأكد المهندس أيمن عطية حرص المحافظة على عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين على مستوى المحافظة لمُتابعة وتوفير كافة احتياجاتهم.



وشهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الاحتفالية الكبرى التي أقامها مجمع ومدارس الشبان العالمية الخاصة ببنها بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العزيزة والغالية على قلوب المصريين جميعًا.

وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على أهمية ترسيخ قيم الولاء والانتماء وتخليد بطولات القوات المسلحة المصرية.