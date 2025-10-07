قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار مستمرة حتى الغد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر المواطنين
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء تنفيذ مبادرة فرم مخلفات النخيل بقرية القصر بالداخلة في الوادي الجديد

مخلفات النخيل
مخلفات النخيل
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن بدء تنفيذ مبادرة لفرم مخلفات النخيل بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، تحت إشراف  الدكتور  مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والتى تضمنت عقد ندوات إرشادية عن فرم مخلفات النخيل بالتعاون بين الوحدة المحليه لقري القصر برئاسة سيد احمد اسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقري القصر والإدارة الزراعية بالقصر برئاسة المهندس محمود الناظر.

وشملت الندوات توجيه المزارعين باهمية الفرم والقيمة الاقتصادية والبيئية والصناعات المختلفة التي تدخل فيها مخلفات النخيل والعائد الممتاز للمزارع من دخولها في صناعة الكمبوست وفوائده للارض الزراعية من زيادة خصوبة التربة ومعالجة الملوحة واستخدام سماد الكمبوست في التسميد وخاصة في الزراعات العضوية، وكذلك الدخول في انتاج السيلاج ومميزاته وفوائدة للحيوان كعلف وللتخلص الأمن من المخلفات والحد من الحرائق.

الوادى الجديد مخالفات اخبار الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

أرشيفية

بدء محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة بالقاهرة

أرشيفية

بعد قليل.. بدء محاكمة شقيقين بتهمة قتل سائق توك توك بالجيزة

المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس قضايا الدولة

قضايا الدولة: انتخاب العناني انتصارًا جديدًا لمصر في السادس من أكتوبر

بالصور

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد