بدء تنفيذ مبادرة فرم مخلفات النخيل بقرية القصر بالداخلة في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن بدء تنفيذ مبادرة لفرم مخلفات النخيل بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، تحت إشراف الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والتى تضمنت عقد ندوات إرشادية عن فرم مخلفات النخيل بالتعاون بين الوحدة المحليه لقري القصر برئاسة سيد احمد اسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقري القصر والإدارة الزراعية بالقصر برئاسة المهندس محمود الناظر.

وشملت الندوات توجيه المزارعين باهمية الفرم والقيمة الاقتصادية والبيئية والصناعات المختلفة التي تدخل فيها مخلفات النخيل والعائد الممتاز للمزارع من دخولها في صناعة الكمبوست وفوائده للارض الزراعية من زيادة خصوبة التربة ومعالجة الملوحة واستخدام سماد الكمبوست في التسميد وخاصة في الزراعات العضوية، وكذلك الدخول في انتاج السيلاج ومميزاته وفوائدة للحيوان كعلف وللتخلص الأمن من المخلفات والحد من الحرائق.