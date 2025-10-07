محافظ القليوبية يتابع الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة

شنت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات في حي غرب شبرا الخيمة واستهدفت الحملة تحديدًا شارع أحمد عرابي ومنطقة أم بيومي، بهدف رئيسي هو إعادة الانضباط للشارع، استعادة الحركة المرورية السلسة، واسترجاع المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

وشارك في الحملة اللواء أحمد عبد الرحمن، نائب مدير أمن القليوبية، والعميد محمود فيصل، مدير المرافق بالمحافظة، والأستاذ خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة مما يؤكد التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأسفرت الحملة عن نتائج ملموسة وحاسمة في وقت وجيز، حيث تمكنت من تحرير 20 محضر إشغال طريق عام، وإزالة 45 وصلة كهربائية مخالفة كانت تمثل خطرًا على السلامة العامة.

كما نجحت الحملة في إزالة 25 بائعًا متجولًا يمثلون تعديًا على أرصفة المشاة، وتنفيذ 50 إزالة فورية لمختلف المخالفات المنتشرة بالمنطقة. وشملت الإزالات أيضًا 15 إعلانًا مخالفًا وتندات، إلى جانب 10 من "نُصب الشاي" المخالفة وأربع أكشاك مخالفة كانت تعيق الحركة المرورية والمشاة.

وفي هذا السياق، وجه محافظ القليوبية نداءً هامًا للمواطنين، مؤكدًا على أن الحفاظ على الشارع هو مسئولية مشتركة، وتهيب محافظة القليوبية بجميع المواطنين عدم التعدي على الطريق العام أو الأرصفة بأي شكل من الأشكال، سواء بوضع إشغالات ثابتة أو متحركة أو إنشاء مخالفات.

وأكدت المحافظة على أن الحملات ستستمر بشكل مكثف ودوري ولن تتهاون في تطبيق القانون حيال أي تعديات جديدة، وذلك لضمان بيئة آمنة ونظيفة ومرور سهل للجميع.