الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
ناقد رياضي يكشف استعدادات مصر لمباراة جيبوتي في التصفيات المؤهلة للمونديال
خروج جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى للجامع الأزهر
وزير الصحة يهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة توليه منصب مدير عام اليونسكو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية يتابع الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة

جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شنت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات في حي غرب شبرا الخيمة واستهدفت الحملة تحديدًا شارع أحمد عرابي ومنطقة أم بيومي، بهدف رئيسي هو إعادة الانضباط للشارع، استعادة الحركة المرورية السلسة، واسترجاع المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

 وشارك في الحملة اللواء أحمد عبد الرحمن، نائب مدير أمن القليوبية، والعميد محمود فيصل، مدير المرافق بالمحافظة، والأستاذ خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة مما يؤكد التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأسفرت الحملة عن نتائج ملموسة وحاسمة في وقت وجيز، حيث تمكنت من تحرير 20 محضر إشغال طريق عام، وإزالة 45 وصلة كهربائية مخالفة كانت تمثل خطرًا على السلامة العامة.

كما نجحت الحملة في إزالة 25 بائعًا متجولًا يمثلون تعديًا على أرصفة المشاة، وتنفيذ 50 إزالة فورية لمختلف المخالفات المنتشرة بالمنطقة. وشملت الإزالات أيضًا 15 إعلانًا مخالفًا وتندات، إلى جانب 10 من "نُصب الشاي" المخالفة وأربع أكشاك مخالفة كانت تعيق الحركة المرورية والمشاة.

وفي هذا السياق، وجه محافظ القليوبية نداءً هامًا للمواطنين، مؤكدًا على أن الحفاظ على الشارع هو مسئولية مشتركة، وتهيب محافظة القليوبية بجميع المواطنين عدم التعدي على الطريق العام أو الأرصفة بأي شكل من الأشكال، سواء بوضع إشغالات ثابتة أو متحركة أو إنشاء مخالفات.

وأكدت المحافظة على أن الحملات ستستمر بشكل مكثف ودوري ولن تتهاون في تطبيق القانون حيال أي تعديات جديدة، وذلك لضمان بيئة آمنة ونظيفة ومرور سهل للجميع.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

خالد العناني

مديرية أمن بني سويف

إمام عاشور

اسعار الذهب

أسعار البنزين

سعر الذهب

زيزو

أسعار الدواجن

التضامن الاجتماعي

وزير الزراعة

التضامن الاجتماعي

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

عبد الله الثقافي

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

بلال قنديل

نجاة عبد الرحمن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

