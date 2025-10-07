7 أساطير تجاوزوا حاجز الـ800 هدف.. هذا اللاعب يطارد الألفية

لا ينجح الكثير من لاعبي كرة القدم في تجاوز حاجز الـ800 هدف رسمي خلال مسيرتهم، إلا أن سبعة فقط تمكنوا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليحفروا أسماءهم في سجلات "الخالدين" للعبة، بدءا من أساطير القرن الماضي وصولا إلى نجوم العصر الحديث.

7 أساطير تجاوزوا حاجز الـ800 هدف

وبحسب تقرير نشرته شبكة Planet Football استنادا إلى إحصائيات الاتحاد الروسي لكرة القدم، فإن القائمة تضم 7 لاعبين فقط، بينهم أسماء مثل إروين هيلمشن، جوزيف بيكان، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، وغيرهم من أيقونات كرة القدم.

إروين هيلمشن الهداف الأعظم برقم قياسي

الأسطورة الألمانية إروين هيلمشن يعد الهداف التاريخي للعبة برصيد 989 هدفا في 582 مباراة بين 1923 و1951 ورغم أنه لعب معظم مسيرته في الدرجات الأدنى، فإنه احتفظ برقم استثنائي جعله صاحب أكبر عدد من "الهاتريك" في التاريخ (142).

جوزيف بيكان ماكينة أهداف مثيرة للجدل

الأسطورة التشيكية ذو الأصول النمساوية جوزيف بيكان سجل بحسب الاتحاد الروسي 950 هدفا في 624 مباراة بمعدل خرافي بلغ 1.52 هدف في اللقاء.

ورغم الجدل حول دقة أرقامه (بين 805 و1000 هدف)، يبقى أحد أعظم هدافي القرن الماضي.

كريستيانو رونالدو حلم الألف هدف

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي حاليا، واصل تحطيم الأرقام بوصوله إلى 946 هدفا مع المنتخبات والأندية التي لعب لها (سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، النصر).

رونالدو صرح: "الوصول إلى 900 هدف إنجاز عظيم، لكن هدفي الأكبر هو تسجيل ألف هدف".

روني روك المسيرة الأطول

المهاجم الإنجليزي روني روك سجل 934 هدفا على مدار مسيرة امتدت لـ32 عاما، تنقل خلالها بين أرسنال وفولهام وأندية أخرى، وسجل جزءًا كبيرًا منها خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

ليونيل ميسي الأكثر مساهمة تهديفية

البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي أحرز 884 هدفا وصنع 392 آخرين، ليصبح الأكثر مساهمة في الأهداف بين القائمة ورغم بلوغه 38 عاما، ما زال يتألق بقميص إنتر ميامي الأمريكي، ويقترب من حاجز الـ900 هدف.

جيمي جونز أسطورة أيرلندا الشمالية

الهداف التاريخي لأيرلندا الشمالية جيمي جونز سجل 840 هدفا في 760 مباراة بين 1943 و1965 مع فريق جلينافون، بمعدل تهديفي بلغ 1.1 هدف في المباراة.

فيرينك بوشكاش أيقونة المجر ومدريد

الأسطورة المجرية فيرينك بوشكاش أحرز 802 هدف رسمي، منها 242 مع ريال مدريد في 262 مباراة، إلى جانب تألقه الكبير مع نادي هونفيد المجري، ليظل أحد أبرز المهاجمين في تاريخ اللعبة.