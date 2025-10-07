قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سليمان وهدان: فوز خالد العناني باليونسكو يعكس المكانة المرموقة لمصر على المستوي الدولي

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
فريدة محمد

قال النائب سليمان وهدان، أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، إن فوز الوزير المصري السابق للسياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" للفترة من 2025 إلى 2029، يُعد لحظة فخر لكل مصري وعربي، ويمثل تتويجا جديدا لجهود الدولة المصرية في تعزيز مكانتها الدولية من خلال دبلوماسية نشطة وناجحة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأييد 55 دولة من أصل 57 عضوا في المجلس التنفيذي

وأوضح "وهدان" ،  أن فوز الدكتور العناني، وحصوله على تأييد 55 دولة من أصل 57 عضوا في المجلس التنفيذي، يعد إنجازا استثنائيا بكل المقاييس، ويعكس المكانة المرموقة التي باتت تحتلها مصر على الساحة العالمية، خاصة في المجالات الثقافية والتعليمية والعلمية، وهي المجالات التي تمثل الركائز الأساسية لعمل منظمة اليونسكو.

وأكد أمين الشؤون البرلمانية ، أن هذا الفوز لم يكن وليد الصدفة، لكنه نتاج تخطيط استراتيجي ورؤية متكاملة شاركت فيها جميع مؤسسات الدولة المصرية، والتي اعتمدت على دعم الدولة للكوادر المصرية المتميزة في مختلف المحافل الدولية، مشيرا إلى أن الدكتور خالد العناني يتمتع بخبرة طويلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات الثقافة والآثار والتعليم والسياحة، جعلته مؤهلا بجدارة لتولي هذا المنصب الدولي الرفيع.

وأضاف "وهدان" ،  أن انتخاب أول عربي ومدير عام مصري للمنظمة منذ تأسيسها عام 1945 يمثل اعترافا عالميا بريادة مصر الحضارية والثقافية، ويؤكد أن مصر لا تزال تمتلك من العقول والخبرات ما يمكنها من المشاركة الفاعلة في قيادة المنظمات الدولية وصياغة السياسات الثقافية العالمية، فضلا عن كونه  رسالة للعالم بأن مصر قادرة على قيادة الحوار الثقافي والإنساني على مستوى دولي.

كما ثمن النائب سليمان وهدان الجهود التي قادتها وزارة الخارجية المصرية خلال الشهور الماضية، والتي كانت نموذجا ناجحا في التحرك الدبلوماسي الهادئ والفاعل، مشددا على أن هذا الحدث يعكس مكانة مصر في محيطها العربي والإفريقي، إذ حظي الترشيح بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية،  وهو ما يعكس وحدة الرؤية والثقة في الكفاءة المصرية.

سليمان وهدان خالد العناني اليونسكو الشؤون البرلمانية حزب الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

ترشيحاتنا

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد