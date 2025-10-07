تحرير 40 محضر أشغال و149 إزالة فورية في حملة مكبرة بالمنوفية

أشرف وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية على تنفيذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات وتنفيذ عدد من قرارات الإزالة بمدينة منوف وقرية برهيم ،بحضور قوة من مديرية أمن المنوفية وقسم شرطة منوف وقسم شرطة المرافق وشرطة المساحات ووحدة مرور منوف، ونائبي رئيس المركز والمدينه حيث تم رفع الاشغالات وإزالة التعديات.

أسفرت الحملة عن تحرير ٤٠ محضر أشغال و١٤٩ إزالة فورية و١٣٠ حالة ضبط.

وشدد رئيس المركز والمدينة على نوابه وعلى رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المركز برفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.