محافظ الجيزة ينعى العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم

ينعى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والأجهزة التنفيذية وجموع أبناء المحافظة، بمزيدٍ من الحزن والأسى، وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، فضيلة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي رحل إلى جوار ربه بعد مسيرةٍ مشرفةٍ حافلةٍ بالعطاء والعلم وخدمة الدعوة الإسلامية الوسطية.

وأكد محافظ الجيزة أن الفقيد كان أحد كبار علماء الأزهر الشريف الذين أثروا الحياة الدينية والفكرية بعلمهم وقدموا نموذجًا مضيئًا في نشر قيم التسامح والاعتدال ونصرة الدين بالحكمة والموعظة الحسنة مشيرًا إلى أن رحيله يمثل خسارة فادحة لمصر والأمة الإسلامية والعربية جمعاء.

وتقدّم المهندس عادل النجار بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وتلامذته وقيادات الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدّم من علمٍ وجهدٍ في خدمة الدين والوطن.

إنا لله وإنا إليه راجعون.