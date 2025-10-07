قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحاسمة في التصفيات والقنوات الناقلة
تفاصيل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»
محافظات

تكريم معلمتين بمطروح في مسابقة 100 معلم مبدع

المعلمين المكرمين بمطروح
المعلمين المكرمين بمطروح
ايمن محمود

كرمت الإدارة العامة للدعم و التواصل بالوزارة بقيادة الدكتور محمود حجاج  المعلمين الفائزين في مسابقة 100 معلم مبدع النسخه الثانية بحضور  الدكتور أيمن بهاء الدين مساعد الوزير للتعليم الفني ونادية عبد الله مدير الادارة المركزية لشئون المعلمين و فاطمه الزهراء مدير الادارة المركزية للتسرب من التعليم والدكتوره ريهاد الدجوي مدير القيادات التربوية والدكتوره هالة مدير الوظائف الاشرافية  بالوزارة و الدكتور اسماعيل السنوسي نائب رئيس مجلس امناء الجمهورية و بدوي علام رئيس مجلس امناء الجيزة و  صالح حجازي عضو مجلس الامناء ولفيف من قيادات الوزارة الاجلاء وبعض من وكلاء الوزارة.

وقد تم خلال  الاحتفالية   تكريم معلمتين  من محافظة مطروح لدورهم الرائد والإبداع وهم  هانم شعيب معلم اول دراسات بمدرسة علم الروم 2 عن مشروعها نسج التراث في محور التنمية المستدامة.

و آيات خميس معلم اول لغة انجليزية عن مشروعها ماركتينجو في محور افكار رائدة حيث  لاقي المشروعين استحسان لجنة التحكيم.

وأوصت  ناديه عبد الله بأن لا تقف هذه المسابقة علي مجرد التحكيم والتكريم فقط بل يجب ان يتم تنفيذ هذه المشروعات والاستفاده منها

وقد تم توجيه الشكر والتقدير لنادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح علي دعمها الدائم لمعلمي مطروح كذلك تكريم الدكتور علي حلاوة مدير التواصل والدعم بالمديريه علي تميزه ومجهوده في مسابقة 100معلم مبدع النسخة الثانية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظّمت جامعة مطروح احتفالية بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، والذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود إبراهيم عباس، مستشار رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وعدد كبير من طلاب الجامعة

استهلت فعاليات اليوم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه التقاط صورة تذكارية جماعية لرئيس الجامعة والقيادات الأكاديمية مع الطلاب، تلاها تقديم عرض تعريفي بالكليات والبرامج الدراسية والخدمات الطلابية المقدمة، كما تم تكريم عدد من الطلاب من ذوي الهمم تقديرًا لتميزهم في مختلف الأنشطة الأكاديمية والطلابية.

وفي كلمته، قدّم الدكتور عمرو أحمد المصري التهنئة لأسرة جامعة مطروح بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، كما هنّأ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا حرص الجامعة على تهيئة المناخ الأكاديمي المناسب ودعم الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وإعداد جيل واعٍ قادر على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ألقى الدكتور ياسر غنيم  عميد كلية علوم الرياضة ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، كلمة هنّأ خلالها الطلاب الجدد والقدامى، مشيدًا بجهود الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الإبداع والتميز في مختلف المجالات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح وزارة التربية والتعليم

