تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مستقبل وطن بالإسكندرية يُكرّم أمانة صناعة المحتوى على جهودها بالشيوخ

تكريم أمانة صناعة المحتوى
تكريم أمانة صناعة المحتوى
أحمد بسيوني

نظّمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، احتفالية لتكريم أمانة صناعة المحتوى، برئاسة المهندس إسلام عبد العظيم، وذلك تقديرًا لجهودها المتميزة خلال انتخابات مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد عبد العزيز، أمين الحزب بالمحافظة، والمهندس كريم الكسّار، أمين العضوية، وعدد من قيادات وأمناء صناعة المحتوى.

وأكد الدكتور سعيد عبد العزيز، خلال كلمته، أن تكريم أمانة صناعة المحتوى يأتي تقديرًا لجهودها في نقل الصورة الإيجابية لفعاليات الحزب ودعم التواصل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي وروح الفريق كانا سببًا رئيسيًا في نجاح الحزب خلال الاستحقاق الانتخابي.

من جانبه، أعرب المهندس إسلام عبد العظيم عن شكره وتقديره لقيادة الحزب على هذا التكريم، مؤكدًا أن الأمانة ستواصل دورها في وتطوير أدواتها في صناعة محتوى احترافي يعكس رؤية الحزب في دعم الدولة المصرية.

وفي ختام الاحتفالية، تم توزيع شهادات تقدير على أعضاء أمانة صناعة المحتوى تكريمًا لعطائهم وجهودهم المستمرة في دعم أنشطة الحزب داخل المحافظة.

الاسكندرية حزب مستقبل وطن احتفالية أمانة صناعة المحتوى إسلام عبدالعظيم

