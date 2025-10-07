مستقبل وطن بالإسكندرية يُكرّم أمانة صناعة المحتوى على جهودها بالشيوخ

نظّمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، احتفالية لتكريم أمانة صناعة المحتوى، برئاسة المهندس إسلام عبد العظيم، وذلك تقديرًا لجهودها المتميزة خلال انتخابات مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد عبد العزيز، أمين الحزب بالمحافظة، والمهندس كريم الكسّار، أمين العضوية، وعدد من قيادات وأمناء صناعة المحتوى.

وأكد الدكتور سعيد عبد العزيز، خلال كلمته، أن تكريم أمانة صناعة المحتوى يأتي تقديرًا لجهودها في نقل الصورة الإيجابية لفعاليات الحزب ودعم التواصل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي وروح الفريق كانا سببًا رئيسيًا في نجاح الحزب خلال الاستحقاق الانتخابي.

من جانبه، أعرب المهندس إسلام عبد العظيم عن شكره وتقديره لقيادة الحزب على هذا التكريم، مؤكدًا أن الأمانة ستواصل دورها في وتطوير أدواتها في صناعة محتوى احترافي يعكس رؤية الحزب في دعم الدولة المصرية.

وفي ختام الاحتفالية، تم توزيع شهادات تقدير على أعضاء أمانة صناعة المحتوى تكريمًا لعطائهم وجهودهم المستمرة في دعم أنشطة الحزب داخل المحافظة.