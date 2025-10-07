قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
محافظات

"صحتك حياة أسرتك".. المنوفية تطلق أكبر حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

فعاليات مديرية الصحة
فعاليات مديرية الصحة
مروة فاضل

أطلقت مديرية الصحة في محافظة المنوفية المبادرة التوعوية الكبرى "صحتك حياة أسرتك"، التي تنفذها إدارة الإعلام والتربية السكانية بقيادة الدكتورة هالة علام، في إطار خطة المديرية لتعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الكشف المبكر عن أورام الثدي بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وزير الصحة بالاهتمام بصحة المرأة، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو خط الدفاع الأول ضد المرض، إذ تتجاوز نسب الشفاء ٩٥٪؜ عند اكتشاف الورم في مراحله الأولى.

وأضاف أن المديرية تُنفذ خطة متكاملة تشمل التوعية والفحص والإحالة والمتابعة ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

وتتضمن فعاليات حملة "صحتك حياة أسرتك" تنظيم ندوات توعوية وفاعليات ميدانية داخل المنشآت الصحية والمدارس ومراكز الشباب ودور العبادة، إلى جانب حملات إعلامية رقمية موسعة عبر المنصات الإلكترونية لتشجيع السيدات على إجراء الفحص الذاتي والدوري، والتوجه لأقرب مركز فحص تابع لوزارة الصحة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة علام ، أن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي و المسئولية الصحية لدى المرأة المصرية من خلال رسائل إنسانية تُبرز أن صحة الأم هي صمام الأمان للأسرة، وأن الكشف المبكر لا يهدف فقط إلى العلاج بل إلى حماية الحياة واستمرار العطاء.

واختتمت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية دعوتها لجميع السيدات فوق سن الأربعين إلى المبادرة بإجراء الفحص المجاني ضمن مبادرة صحة المرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة الواعية بصحتها هي نواة الأسرة السليمة والمجتمع القوي.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية صحة المنوفية مديرية الصحة

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
جانب من المضبوطات
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
فيضانات فيتنام
