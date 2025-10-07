السكرتير المساعد بأسوان يتابع انتظام سير العمل داخل موقف منطقة النفق

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بتفقد موقف سيارات الأجرة بمنطقة النفق بوسط مدينة أسوان بمرافقة مسئولى إداراة المواقف والمرور وحى شرق بالوحدة المحلية.

وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل بمواقف السيرفيس ورفع مستوى النظافة العامة بمختلف الشوارع والميادين .

جاء ذلك عقب قيام اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولات ميدانية بالشوارع والمناطق والميادين .

وخلال الجولة الميدانية نقل السكرتير العام المساعد توجيهات محافظ أسوان بشأن سرعة تنفيذ أعمال النظافة ورفع الكفاءة داخل دورة المياه العمومية بالموقف ، فضلاً عن التواصل مع مسئولى الصرف الصحى والمقاول المسئول للقيام بمراجعة صحة وسلامة خطوط وشبكات الصرف المنفذه والقيام بالأعمال الفنية اللازمة لضمان تشغيلها بالشكل المطلوب .

موقف السيارات

وأوضح بأنه تم التوجيه بسرعة رفع تراكمات القمامة وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين العشوائين بالمنطقة المحيطة ، علاوة على إلزام سائقى سيارات الميكروباص بتعريفة الركوب المقررة وتطبيقها دون أى مغالاة ، مع إلصاق التعريفة على زجاج السيارات ، وأيضاً البانرات التوضيحية داخل المواقف .

وتم كذلك التشديد على السائقين بالإلتزام بالتحميل من داخل الموقف وتقديم خدمات الركوب والتوصيل للمواطنين بداية من موقف البداية وحتى موقف النهاية ضمن خط السير المحدد ، مع توقيع الغرامات اللازمة على السيارات المخالفة لخطوط السير المقررة .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر حتى 24 أكتوبر الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد المحافظ على مواصلة التنسيق بين مسئولى المحليات والأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله جلال مدير الأمن ، على أن يتم إدراج الحالات التى لم تقوم بتوفيق أوضاعها من أصحاب طلبات التقنين .