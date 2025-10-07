قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشركات الإسرائيلية ممنوعة من المشاركة في معرض دبي للطيران
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
تموين البحيرة: ضبط 4 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر ومحطتين وقود مخالفتين

ساندي رضا

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحطات الوقود والمحال التجارية، لضبط المخالفين وردع المتلاعبين بصحة المواطنين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد رجب هدية، بتنفيذ حملات مكثفة على الأسواق بمركز بدر، أسفرت عن

ضبط أحد مستودعات البوتاجاز لتجميعه 460 أسطوانة غاز منزلية لبيعها بالسوق السوداء، وضبط محطتين وقود لتصرفهما في 13 ألفًا و296 لتر سولار، بالإضافة إلى ضبط 4 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ الحملات التموينية والرقابية المكثفة على مدار الساعة بجميع المراكز والمدن، لضمان توافر السلع الأساسية ومنع التلاعب بالأسعار وتحقيق الانضباط في الأسواق.

