تموين البحيرة: ضبط 4 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر ومحطتين وقود مخالفتين

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحطات الوقود والمحال التجارية، لضبط المخالفين وردع المتلاعبين بصحة المواطنين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد رجب هدية، بتنفيذ حملات مكثفة على الأسواق بمركز بدر، أسفرت عن

ضبط أحد مستودعات البوتاجاز لتجميعه 460 أسطوانة غاز منزلية لبيعها بالسوق السوداء، وضبط محطتين وقود لتصرفهما في 13 ألفًا و296 لتر سولار، بالإضافة إلى ضبط 4 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ الحملات التموينية والرقابية المكثفة على مدار الساعة بجميع المراكز والمدن، لضمان توافر السلع الأساسية ومنع التلاعب بالأسعار وتحقيق الانضباط في الأسواق.