العثور على عمدة مدينة ألمانية في حالة حرجة بعد تعرضها للطعن
في الذكرى الثانية لـ طوفان الأقصى | محلل يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في العلن
كنز في أعماق البحر.. غواصون يعثرون على عملات بقيمة مليون دولار| ما القصة؟
هيئة الدواء تحذر النساء: لا تستخدمن موانع الحمل الهرمونية دون استشارة طبية
بنيران صديقه.. مقـ.ـتل شرطي إسرائيلي في مستوطنة كريات أربع
منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام جيبوتي في تصفيات المونديال
الزراعة في كل مصر.. إنفوجراف وفيديو بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات خلال أسبوع
الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة 13 و14 أكتوبر
تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني
مصدر من اتحاد المصارعة لـ صدى البلد : كيشو يضغط للعب باسم مصر
الخارجية القطرية: ملتزمون بدفع خطة ترامب وإنهاء الحرب على غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

كم يجني كريستيانو رونالدو من منشور واحد على انستجرام؟

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

لا يقتصر بريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على المستطيل الأخضر فقط، بل يمتد إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

أكثر الشخصيات متابعة على منصة “انستجرام”

 حيث يُعد كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي أكثر الشخصيات متابعة على منصة "انستجرام" بقاعدة جماهيرية تتجاوز 665 مليون متابع.

هذه الشعبية الهائلة تحولت إلى مصدر دخل ضخم، إذ تشير بيانات إحدى الصفحات المتخصصة إلى أن رونالدو يتقاضى نحو 3.23 مليون دولار مقابل كل منشور يشاركه عبر حسابه الرسمي.

كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي

وحتى الآن، نشر الأسطورة البرتغالية ما يقارب 3944 منشورًا، ما يعكس حجم العوائد الخيالية التي يجنيها من هذه المنصة وحدها.

أرباح متصاعدة من السوشيال ميديا

لم تكن هذه الأرقام مفاجئة، إذ سبق لتقارير صحفية في عام 2023 أن قدرت أرباح رونالدو من وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 275 مليون دولار خلال عام واحد، مما يعزز مكانته ليس فقط كأيقونة كروية، بل أيضًا كواحد من أبرز المؤثرين عالميا.

من "يوتيوب" إلى باقي المنصات

لم يتوقف رونالدو عند انستجرام، بل أطلق مؤخرا قناة على "يوتيوب" حصدت أكثر من 50 مليون مشترك، فيما تجاوزت مشاهدات مقاطع الفيديو الخاصة به حاجز 100 مليون مشاهدة.

 وبحسب تقديرات المنصة، يمكن أن تتراوح أرباحه بين 1200 و6000 دولار لكل مليون مشاهدة.

كما يمتلك "الدون" حضورا واسعا على منصات أخرى مثل فيسبوك و"إكس"، ليصل إجمالي متابعيه عبر مختلف الشبكات إلى أكثر من مليار شخص، وهو رقم استثنائي يعكس قوته التسويقية والتأثيرية.

لاعب ورجل أعمال عالمي

وبجانب دخله من وسائل التواصل، يواصل رونالدو تعزيز ثروته عبر راتبه الكبير في النصر السعودي، إلى جانب عقود الرعاية والإعلانات التجارية ومشاريعه الخاصة، ليصنف ضمن قائمة أغنى الرياضيين في العالم.

كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي فيسبوك

المزيد

