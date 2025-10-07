كم يجني كريستيانو رونالدو من منشور واحد على انستجرام؟

لا يقتصر بريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على المستطيل الأخضر فقط، بل يمتد إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

أكثر الشخصيات متابعة على منصة “انستجرام”

حيث يُعد كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي أكثر الشخصيات متابعة على منصة "انستجرام" بقاعدة جماهيرية تتجاوز 665 مليون متابع.

هذه الشعبية الهائلة تحولت إلى مصدر دخل ضخم، إذ تشير بيانات إحدى الصفحات المتخصصة إلى أن رونالدو يتقاضى نحو 3.23 مليون دولار مقابل كل منشور يشاركه عبر حسابه الرسمي.

وحتى الآن، نشر الأسطورة البرتغالية ما يقارب 3944 منشورًا، ما يعكس حجم العوائد الخيالية التي يجنيها من هذه المنصة وحدها.

أرباح متصاعدة من السوشيال ميديا

لم تكن هذه الأرقام مفاجئة، إذ سبق لتقارير صحفية في عام 2023 أن قدرت أرباح رونالدو من وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 275 مليون دولار خلال عام واحد، مما يعزز مكانته ليس فقط كأيقونة كروية، بل أيضًا كواحد من أبرز المؤثرين عالميا.

من "يوتيوب" إلى باقي المنصات

لم يتوقف رونالدو عند انستجرام، بل أطلق مؤخرا قناة على "يوتيوب" حصدت أكثر من 50 مليون مشترك، فيما تجاوزت مشاهدات مقاطع الفيديو الخاصة به حاجز 100 مليون مشاهدة.

وبحسب تقديرات المنصة، يمكن أن تتراوح أرباحه بين 1200 و6000 دولار لكل مليون مشاهدة.

كما يمتلك "الدون" حضورا واسعا على منصات أخرى مثل فيسبوك و"إكس"، ليصل إجمالي متابعيه عبر مختلف الشبكات إلى أكثر من مليار شخص، وهو رقم استثنائي يعكس قوته التسويقية والتأثيرية.

لاعب ورجل أعمال عالمي

وبجانب دخله من وسائل التواصل، يواصل رونالدو تعزيز ثروته عبر راتبه الكبير في النصر السعودي، إلى جانب عقود الرعاية والإعلانات التجارية ومشاريعه الخاصة، ليصنف ضمن قائمة أغنى الرياضيين في العالم.