عامان على حرب غزة| مصر قلب العروبة النابض.. جهود متواصلة لوقف العدوان ودعم الحقوق الفلسطينية
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
برلمان

برلماني: مصر والسعودية محور الاعتدال العربي وشراكة استراتيجية تضمن استقرار المنطقة

عمرو القطامي، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد علاقات ثنائية، بل شراكة استراتيجية متكاملة تستند إلى رؤية واحدة لحماية المنطقة من التحديات التي تواجهها، وترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح القطامي، أن المملكة العربية السعودية وقفت دائمًا إلى جانب مصر في مختلف المواقف المصيرية، وكان دعمها ثابتًا وفاعلًا في كل المراحل، مؤكدًا أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي العلاقات مع المملكة أولوية قصوى، تقديرًا لدورها المحوري في دعم القضايا العربية والإسلامية، وتأكيدًا لأهمية التنسيق الدائم بين القيادتين في مختلف الملفات الإقليمية والدولية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعاون المصري السعودي المتنامي في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار يعكس عمق الثقة المتبادلة بين البلدين، ويعزز من قدرتهما على مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، لافتًا إلى أن حجم الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والرياض يشهد نموًا مطردًا يعكس متانة العلاقات وعمق المصالح المشتركة.

وشدد النائب عمرو القطامي، على أن وحدة الموقف بين القاهرة والرياض تمثل ضمانة حقيقية لاستمرار الأمن القومي العربي، وأن البلدين يشكلان معًا محور الاعتدال العربي الذي يسعى لترسيخ قيم التعاون والسلام العادل، مشيرًا إلى أن هذا النموذج من التكامل العربي بات ضرورة لمواجهة الأزمات الراهنة وصياغة مستقبل عربي أكثر استقرارًا وازدهارًا.

عمرو القطامي مجلس النواب السعودية مصر النواب

