القبض على سيدة تدير كيانًا تعليميًا للنصب على المواطنين بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المديرة المسئولة عن إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين، ومنحهم شهادات وهمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها شهادات موثقه تؤهلهم للعمل بالشركات الكبرى مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المديرة المسئولة وبحوزتها (عدد من الشهادات والكتب الدراسية فى مجالات مختلفة – عدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية).. وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى بالإشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.