123 أستاذًا من جامعة عين شمس في تشكيل لجان الترقيات بالمجلس الأعلى

تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة أمانى أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالتهنئة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس البالغ عددهم ١٢٣ أستاذًا لاختيارهم ضمن تشكيل الدورة الخامسة عشرة ( ٢٠٢٥ _ ٢٠٢٨ ) للمجلس الأعلى للجامعات كمقررين وأعضاء وأمناء باللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بمختلف القطاعات العلمية، متمنيين لهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الأكاديمية والعلمية.