إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
كيفية التوقف عن سلوك سب الدين.. أمين الإفتاء يوصي بـ 4 أدعية لعلاج المشكلة
لا أنا طبيب ولا كوميديان.. ومش بتضايق من لقب «أراجوز».. أبرز تصريحات باسم يوسف
الجمهور بيكلّم نفسه .. ميدو يعلّق على توالي أزمات الزمالك
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
لانش إسعاف بحري جديد ينضم لأسطول الإنقاذ استعدادًا للمواسم السياحية بشرم الشيخ | صور
نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي
مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
وزير البترول: مصر نجحت في اجتياز صيف بلا تخفيف أحمال بفضل التنسيق الحكومي |فيديو
أخبار البلد

123 أستاذًا من جامعة عين شمس في تشكيل لجان الترقيات بالمجلس الأعلى

حسام الفقي

تقدم  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة أمانى أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالتهنئة  لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس البالغ عددهم ١٢٣ أستاذًا لاختيارهم  ضمن تشكيل الدورة الخامسة عشرة ( ٢٠٢٥ _ ٢٠٢٨ ) للمجلس الأعلى للجامعات كمقررين وأعضاء وأمناء باللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بمختلف القطاعات العلمية، متمنيين لهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الأكاديمية والعلمية.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس شئون خدمة المجتمع شؤون الدراسات العليا والبحوث

