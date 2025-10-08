قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات.. وحسام عاشور بتفوق على كريستيانو رونالدو| تفاصيل
وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز كفاءة الإنفاق الصحي
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يحيي الحضور بأكاديمية الشرطة
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قوافل جامعة قناة السويس الطبية والتوعوية تتوجه إلى مدرسة النور للمكفوفين

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

توجهت قوافل جامعة قناة السويس إلى مدرسة النور للمكفوفين، وذلك تحت رعاية  الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن الجامعة تواصل جهودها الحثيثة في خدمة المجتمع المحلي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية والتوعوية تمثل أحد أهم أدوات الجامعة في تحقيق رسالتها المجتمعية من خلال تقديم الرعاية الصحية والتثقيفية المجانية.

وجاءت القافلة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن هذه القوافل تأتي في إطار الخطة الدورية للجامعة للتواجد الميداني في مختلف مناطق المحافظة وتقديم خدمات طبية وتوعوية متكاملة لشرائح المجتمع كافة، بما في ذلك ذوو الهمم وطلاب المدارس.

وقد نجحت القافلة في الكشف الطبي على 371 طالبًا وطالبة من المدرسة، حيث شملت التخصصات: 22 باطنة، 26 جلدية، 6 جراحة، 80 رمد، 16 طب أسرة، 13 مسالك، 75 عظام، 46 أسنان، 50 أطفال، 10 نساء، و27 أنف وأذن، مع تقديم العلاج اللازم للحالات بالمجان.

كما تم إجراء اختبار فوري لمحو الأمية لـ12 دارسًا، إلى جانب تنظيم ندوة توعوية حول أهمية التعليم ومخاطر الأمية، والاستماع إلى مشكلات أولياء الأمور وما يواجهه أبناؤهم من تحديات تتعلق بالعنف والخوف وصعوبات التعلم، حيث تم توجيه الدارسين الذين سبق امتحانهم إلى فرع هيئة محو الأمية بمحافظة الإسماعيلية لاستكمال إجراءات الحصول على شهادة محو الأمية.

وشهدت القافلة أيضًا لقاءً تثقيفيًا قدمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية استهدف 28 طالبًا و7 طالبات من الصفين الأول والثاني الثانوي، تناول موضوعات الثقة بالنفس، وتنمية المهارات الحياتية، والتفوق الدراسي، وممارسة الأنشطة الترويحية، وتعزيز الوعي والاندماج الاجتماعي، وكيفية استثمار الوقت والاستفادة منه أثناء الدراسة وبعدها.

وقد نُظمت القافلة بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود مدير إدارة القوافل، ضمن سلسلة القوافل المتكاملة التي تنفذها الجامعة في إطار دورها الريادي في خدمة وتنمية المجتمع.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

حماس

حماس: لن نسلم السلاح إلا في هذه الحالة

كيشو

بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟

إبراهيم فايق

بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات

بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب اليوم.. تفاصيل

الإعلامي حسام الغمري

حسام الغمري: نصر أكتوبر مدرسة في الوعي الوطني.. وجماعة الإخوان تواصل محاولات التشويه والتشكيك

بالصور

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تعفن الدماغ
تعفن الدماغ
تعفن الدماغ

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد