قوافل جامعة قناة السويس الطبية والتوعوية تتوجه إلى مدرسة النور للمكفوفين

توجهت قوافل جامعة قناة السويس إلى مدرسة النور للمكفوفين، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن الجامعة تواصل جهودها الحثيثة في خدمة المجتمع المحلي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية والتوعوية تمثل أحد أهم أدوات الجامعة في تحقيق رسالتها المجتمعية من خلال تقديم الرعاية الصحية والتثقيفية المجانية.

وجاءت القافلة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن هذه القوافل تأتي في إطار الخطة الدورية للجامعة للتواجد الميداني في مختلف مناطق المحافظة وتقديم خدمات طبية وتوعوية متكاملة لشرائح المجتمع كافة، بما في ذلك ذوو الهمم وطلاب المدارس.

وقد نجحت القافلة في الكشف الطبي على 371 طالبًا وطالبة من المدرسة، حيث شملت التخصصات: 22 باطنة، 26 جلدية، 6 جراحة، 80 رمد، 16 طب أسرة، 13 مسالك، 75 عظام، 46 أسنان، 50 أطفال، 10 نساء، و27 أنف وأذن، مع تقديم العلاج اللازم للحالات بالمجان.

كما تم إجراء اختبار فوري لمحو الأمية لـ12 دارسًا، إلى جانب تنظيم ندوة توعوية حول أهمية التعليم ومخاطر الأمية، والاستماع إلى مشكلات أولياء الأمور وما يواجهه أبناؤهم من تحديات تتعلق بالعنف والخوف وصعوبات التعلم، حيث تم توجيه الدارسين الذين سبق امتحانهم إلى فرع هيئة محو الأمية بمحافظة الإسماعيلية لاستكمال إجراءات الحصول على شهادة محو الأمية.

وشهدت القافلة أيضًا لقاءً تثقيفيًا قدمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية استهدف 28 طالبًا و7 طالبات من الصفين الأول والثاني الثانوي، تناول موضوعات الثقة بالنفس، وتنمية المهارات الحياتية، والتفوق الدراسي، وممارسة الأنشطة الترويحية، وتعزيز الوعي والاندماج الاجتماعي، وكيفية استثمار الوقت والاستفادة منه أثناء الدراسة وبعدها.

وقد نُظمت القافلة بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود مدير إدارة القوافل، ضمن سلسلة القوافل المتكاملة التي تنفذها الجامعة في إطار دورها الريادي في خدمة وتنمية المجتمع.