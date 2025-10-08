"بايتين" أمام المحكمة.. بدء تلقي أوراق المرشحين للانتخابات البرلمانية في المنوفية

استقبلت محكمة شبين الكوم الابتدائية في محافظة المنوفية اليوم أولي أيام تلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.

وبدأ التقديم في التاسعة صباحا ومستمر حتي الخامسة مساءا ولمدة 8 ايام لاستقبال طلبات المرشحين.

وتوافد العشرات من المرشحين علي محكمة شبين الكوم لتقديم أوراقهم للترشح في دوائر محافظة المنوفية المختلفة.

كما شهدت المحكمة وجود أنصار المرشحين قبل ساعات من فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لمساندة مرشحيهم في التقدم لانتخابات البرلمان.

وشهدت المحكمة تواجد امني مكثف من قبل قوات الشرطة والمرور لتنظيم حركة السير أمام المواطنين أمام محكمة شبين الكوم.

ويستمر تلقي اوراق الانتخابات لمدة 8 ايام يعقبها اعلان اسماء المرشحين في مراكز محافظة المنوفية.