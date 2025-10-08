أسهم شركات الطاقة النظيفة تتفوق عالميا مع توسع الذكاء الاصطناعي

سجلت أسهم شركات الطاقة النظيفة ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الأخيرة، متفوقة على كبرى مؤشرات الأسهم العالمية وحتى الذهب، مع تزايد الطلب على مصادر الطاقة المتجددة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي حول العالم.

ووفقا لتقرير صادر عن وكالة "بلومبرج"، ارتفع مؤشر "إس آند بي" العالمي لتحول الطاقة النظيفة بنحو 50% منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل عن فرض رسوم جمركية أحدثت اضطرابات واسعة في الأسواق، متفوقا بذلك على مكاسب كل من مؤشر "إس آند بي 500" والذهب التي بلغت نحو 35% فقط خلال الفترة نفسها.

ويعزى هذا الأداء القوي إلى تنامي إدراك المستثمرين لأهمية الطاقة المتجددة في تلبية الطلب المتصاعد الناتج عن توسع الذكاء الاصطناعي، إذ لا يمكن توفير الطاقة المطلوبة لتشغيل مراكز البيانات العملاقة دون الاعتماد على المصادر النظيفة.

ويأتي هذا الارتفاع رغم محاولات الإدارة الأمريكية تقليص دعم السياسات الخضراء، في حين تواصل الصين والهند وأوروبا وعدد من الولايات الأمريكية التزامها بمسار التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

كما ساهمت انخفاضات أسعار الفائدة الأمريكية في تعزيز جاذبية أسهم الطاقة النظيفة، باعتبارها قطاعات تحتاج عادة إلى تمويل مرتفع ورؤوس أموال كبيرة.

وفي آسيا، انتعشت الأسهم الخضراء في الصين وهونج كونج بعدما اتخذت بكين خطوات للحد من الطاقة الفائضة في صناعة مكونات الطاقة الشمسية.

وتفوق أداء مؤشر الطاقة النظيفة على مؤشر النفط العالمي التابع لـ"إس آند بي"، كما تجاوز جميع مؤشرات الأسهم الوطنية الكبرى باستثناء كوريا الجنوبية، وفقا لبلومبرج.

وقالت كبيرة محللي الاستدامة في بلومبرج شاهين كونتراكتور، إن "مؤشرات الطاقة النظيفة تتمتع بارتباط محدود بالأسواق العامة، ما يجعلها خيارا استراتيجيا عندما تظهر محفزات جديدة".

وأشارت كونتراكتور، إلى أن "الطلب على الطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي، والذي قد يتضاعف أكثر من مرتين بحلول عام 2028، يعزز مكانة الطاقة الشمسية والتخزين والغاز كمصادر رئيسية".

وتصدرت المكاسب شركات مثل Bloom Energy الأمريكية، المتخصصة في خلايا الوقود لتوليد الكهرباء، وGoldwind Science & Technology الصينية، أكبر منتج لتوربينات الرياح في العالم، بعدما سجلت أسهمهما ارتفاعات بثلاثة أرقام منذ بداية العام.

ورغم هذا الانتعاش، لا يزال مؤشر الطاقة النظيفة عند نصف مستواه المسجل في ذروة موجة الاستثمار الأخضر عام 2021، حين كانت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها.

ووصف أنيكيت شاه، المدير العام ورئيس استراتيجية الاستدامة في مجموعة "جيفريز المالية"، موجة الصعود الحالية بأنها "بداية مرحلة ازدهار جديدة"، قائلاً: "نعيش لحظة تتسارع فيها جهود أسواق المال والاقتصاد الحقيقي معاً نحو تحقيق التحول في الطاقة والاستدامة".