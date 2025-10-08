قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
الرئيس السيسي: لابد من تواجد معايير واحدة عند ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يؤكد الاهتمام بدعم المصالحة الوطنية في ليبيا

أ ش أ

 أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو اهتمام الاتحاد بدعم المصالحة الوطنية في ليبيا، بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها.
وقال أورلاندو - في تغريدة على حسابه في موقع "إكس" ، حسبما أفاد تليفزيون "الوسط" الليبي - إن دعم المصالحة الوطنية من خلال المشاركة الشاملة لليبيين يظل في صميم جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها .
وشدد على أنه لا سلام بدون عدالة ، مشيرا الى أهمية دول الخبراء والأكاديميين والممثلين عن المجتمع المدني الليبيين لتعزيز الحوار حول العدالة والمصالحة .
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيته عرضت على مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي خطتها الرامية لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، والمبنية على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم "حوار مهيكل" يتيح المشاركة الواسعة لليبيين .
وقالت تيتيه إن خريطة الطريق ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 و18 شهرا، لافتة إلى أن تنفيذ الخطة يعتمد تعزيز مفوضية الانتخابات عبر إعادة تشكيل مجلس إدارتها، لسد الفراغات فيه، ومعالجة القضايا التي أسهمت في عدم إجراء الانتخابات في 2021.
س م ح/س.ع

ر الاتحاد الأوروبي المصالحة الوطنية في ليبيا المصالحة الوطنية

