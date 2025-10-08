الاتحاد الأوروبي يؤكد الاهتمام بدعم المصالحة الوطنية في ليبيا

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو اهتمام الاتحاد بدعم المصالحة الوطنية في ليبيا، بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها.

وقال أورلاندو - في تغريدة على حسابه في موقع "إكس" ، حسبما أفاد تليفزيون "الوسط" الليبي - إن دعم المصالحة الوطنية من خلال المشاركة الشاملة لليبيين يظل في صميم جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها .

وشدد على أنه لا سلام بدون عدالة ، مشيرا الى أهمية دول الخبراء والأكاديميين والممثلين عن المجتمع المدني الليبيين لتعزيز الحوار حول العدالة والمصالحة .

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيته عرضت على مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي خطتها الرامية لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، والمبنية على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم "حوار مهيكل" يتيح المشاركة الواسعة لليبيين .

وقالت تيتيه إن خريطة الطريق ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 و18 شهرا، لافتة إلى أن تنفيذ الخطة يعتمد تعزيز مفوضية الانتخابات عبر إعادة تشكيل مجلس إدارتها، لسد الفراغات فيه، ومعالجة القضايا التي أسهمت في عدم إجراء الانتخابات في 2021.

